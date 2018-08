N-VA hekelt "machtsgreep" van katholiek onderwijs kv

31 augustus 2018

04u15

Bron: Belga 0 Onderwijs De plannen voor grotere schoolbesturen die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voor de zomervakantie wou goedkeuren, zijn volgens coalitiepartner N-VA een "machtsgreep" van de top van de katholieke onderwijskoepel. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Lieven Boeve, de topman van die koepel, is een groot voorstander van het plan om scholen te stimuleren samen te werken onder een overkoepelend schoolbestuur. Dat moet schooldirecteurs meer vrijheid geven om zich bezig te houden met pedagogische taken. Maar volgens Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) is het plan "een machtsgreep van Boeve op zijn katholiek onderwijs", die zal leiden tot "minder mensen en minder middelen op de klasvloer".

Ook de andere coalitiepartner Open Vld en de onderwijsvakbonden kanten zich tegen het plan van Crevits. De kans lijkt klein dat het decreet nog voor de verkiezingen van 2019 groen licht krijgt.