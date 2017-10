N-VA en Open Vld pleiten voor uitstel nieuwe eindtermen SPS

13u41

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Onderwijs Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld willen de invoering van de nieuwe eindtermen met een jaar uitstellen tot 1 september 2019. Volgens N-VA-parlementslid Koen Daniëls is dat uitstel nodig om "scholen en leerkrachten de tijd te geven". "1 september 2018 is niet realistisch", zegt ook Open Vld-onderwijsexpert Jo De Ro.

Vanuit de onderwijswereld zelf was er al langer vraag naar uitstel tot 2019 en ook minister van Onderwijs Hilde Crevits had onlangs de deur op een kier gezet.



De oproep van N-VA komt er na de opmerkelijk 'démarche' van minister van Onderwijs Hilde Crevits in het debat over de eindtermen. Terwijl het debat over die eindtermen in het parlement nog liep, heeft de CD&V-minister een tekst op tafel gelegd. Daarmee heeft de minister het lopende overleg "opgeblazen", zeggen oppositiepartijen Groen en sp.a.



Volgens N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls zal de meerderheid nu een voorstel van decreet indienen. Hij is alvast wel tevreden over het inhoudelijke resultaat. Daniëls: "Door de focus op transparantie te leggen, zal elke leerkracht voortaan een duidelijk beeld krijgen op wat de leerlingen minstens moeten kennen en kunnen. Het moet daarbij transparant zijn welke minimale doelstellingen de overheid verwacht en wat de leerplannen daaraan toevoegen".

Grondwet respecteren

Open Vld-parlementslid Jo De Ro betreurt dat er over het dossier nu een rondje zwartepieten is opgestart. "Dat is te betreuren, want het is niet waar de leerkrachten en leerlingen het meest mee geholpen zijn. Eindtermen zijn te belangrijk om erover politieke spelletjes te spelen", aldus De Ro.



Inhoudelijk spreekt De Ro van "een niet terug te draaien stap voorwaarts". De Ro: "Het parlement krijgt initiatiefrecht voor de modernisering van eindtermen, zal ze moeten goed- of afkeuren nadat ontwikkelingscommissies ze uitschrijven, zal jaarlijks een rapport krijgen over hoe de leerkrachten levensbeschouwing hun lessen geven en of ze daarbij alle waarden en normen van onze grondwet respecteren. De leerplannen zullen afgeslankt worden én de eindtermen letterlijk moeten opnemen. Na drie jaar zullen de eindtermen die onder basisgeletterdheid vallen, geëvalueerd worden en zullen ze ook in het basisonderwijs kunnen, ..."



Volgens De Ro had de tekst op bepaalde vlakken "nog verder mogen gaan". "Maar zoals met gelijke kansen in onderwijs gebeurde in het verleden, moet je eerst een belangrijke stap zetten, voor je een tweede kan zetten", aldus De Ro.



De Vlaamse liberalen vinden wel dat het onderwijsveld voldoende tijd moet krijgen om de nieuwe eindtermen in te voeren. "Een start van de nieuwe eindtermen op 1 september 2018 is volgens mij niet realistisch, een schooljaar later is dat al veel meer", aldus De Ro, die daarmee op dezelfde lijn zit als coalitiepartner N-VA.