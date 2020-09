Mondmaskerplicht in de klas aangevochten bij Raad van State IB

04 september 2020

05u43

Bron: Belga 0 Onderwijs Bij de Raad van State is vandaag een verzoekschrift ingediend om de verplichting een mondmasker te dragen in het secundair onderwijs te vernietigen. Dat schrijft La Libre Belgique vandaag.



Volgens de klagers komt de kwaliteit van het onderwijs door de maatregel in het gedrang. "De maatregel is disproportioneel en er is geen enkel bewijs dat hij effectief is", zegt hun advocaat Sébastien Kaisergruber.

"We zijn helemaal niet tegen maskers. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. Alleen zijn we van mening dat wat betreft het dragen van mondmaskers in de klas door leerlingen en leerkrachten in het secundair, de bewezen voordelen niet opwegen tegen de negatieve effecten van een dergelijke maatregel."

Maskers impact op fysieke en mentale gezondheid

Volgens de klagers hebben de maskers een impact op de fysieke en mentale gezondheid van de leerkrachten, die nog meer energie in het lesgeven moeten steken. Daarnaast is het voor leerlingen moeilijker om alles te begrijpen en om aandachtig te blijven, luidt het.

