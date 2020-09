Exclusief voor abonnees Miss België Celine Van Ouytsel getuigt in HLN DOC: “Ik werd gepest omdat ik mager was.” Chaimae Mostinckx

05 september 2020

07u30 14

Huidig Miss België Celine Van Ouytsel werd gepest als kind. Bijna de helft van de Vlaamse jongeren is er slachtoffer van. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de UGent. “De gevolgen van herhaaldelijke pesterijen voor jonge slachtoffers lijken heel sterk op de gevolgen van kindermishandeling”, zegt dramatherapeut Bieke Geenen erover. Maar wat is pesten juist? Waarom pesten we elkaar? Wat doet ons onderwijs er tegen? En wat kan je als ouder doen? In deze HLN DOC vind je alle antwoorden.

