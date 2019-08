Minstens zes miljard nodig voor renovatie scholen IB

29 augustus 2019

05u50

Bron: Belga 0 Onderwijs Drie tot vier miljard euro voor het gemeenschapsonderwijs en nog eens 2,97 miljard voor het katholiek, provin­ciaal en gemeentelijk onderwijs. Zoveel geld is volgens de onderwijskoepels nodig voor de renovatie van school­gebouwen. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Op 1 januari 2018 stonden liefst 1.826 schoolbesturen op de wachtlijst van Agion. Samen vragen zij een bedrag van 2,97 miljard euro om een school te bouwen of te renoveren. Het Gemeenschapsonderwijs (GO! ) krijgt geld via een andere weg en zegt óók 3 à 4 miljard euro nodig te hebben. Samen is dat dus minstens 6 miljard euro.

De reden waarom er zoveel geld nodig is, ligt bij het verouderde ­patrimonium. Zestig procent van de Vlaamse scholen is gebouwd vóór de jaren '70 en bijna één op de drie vóór 1950. Omdat er sinds de jaren ‘70 te weinig is ­geïnvesteerd, is er een structurele achterstand ontstaan. De scholen vragen extra investeringen en een efficiënter beleid.