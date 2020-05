Minister Weyts: “Vlaanderen is zelf bevoegd voor opening bijkomende leerjaren” LH

27 mei 2020

16u21

Bron: Belga 0 Onderwijs Vlaanderen is zelf bevoegd om te beslissen of en wanneer het bijkomende leerjaren opent. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vandaag in het Vlaams Parlement gezegd. De N-VA-minister baseert zich daarvoor op een ministerieel besluit dat is gepubliceerd op 15 mei. Volgens Weyts wordt ook nog volop onderhandeld over de versoepeling van de afstandsregels.

Na overleg met het Vlaamse onderwijsveld communiceerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts afgelopen vrijdag het advies aan de scholen om vanaf 2 juni meer leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs te laten terugkeren.

Er kwam meteen kritiek op die communicatie. Zo vond de minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) dat Weyts met zijn communicatie de Nationale Veiligheidsraad, die pas op 3 juni opnieuw vergadert, voor een voldongen feit plaatst. Deze ochtend herhaalde Jeholet zijn kritiek op het "aankondigingsbeleid" van Weyts.

Ergernis over communicatie

Ook in het Vlaams Parlement klonk er vandaag ergernis over de communicatie van Weyts. Zo hekelde Steve Vandenberghe (sp.a) de "roekeloze communicatie" van Weyts en ook Kim De Witte (PVDA) en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) namen de aanpak van Weyts op de korrel. Maar er was ook tegenwind vanuit de meerderheid. Zo drong Brecht Warnez (CD&V) aan op "duidelijke communicatie, dus geen ballonnetjes die nog niet zijn goedgekeurd door de GEES (expertengroep die de exitstrategie begeleidt, red.) of de Veiligheidsraad".

Als je wacht tot na 3 of 8 juni, zou men pas midden juni kunnen starten en dan had het geen zin meer Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

Weyts counterde de kritiek en verdedigde zijn aanpak. Zo is het Vlaamse advies tot stand gekomen na overleg met 40 vertegenwoordigers uit het Vlaamse onderwijs en was er wel degelijk een positief advies van de GEES. Verder had het volgens hem geen zin om te wachten op 3 of 8 juni. "Je moet scholen de nodige voorbereidingstijd geven. Als je wacht tot na 3 of 8 juni, zou men pas midden juni kunnen starten en dan had het geen zin meer", aldus Weyts.

Bovendien is Vlaanderen perfect zelf bevoegd om bijkomende leerjaren te openen. Wachten op groen licht van de Nationale Veiligheidsraad is dus strikt genomen niet nodig. Weyts baseert zich daarvoor op een ministerieel besluit dat gepubliceerd is na een vorige Veiligheidsraad. "Zijn we bevoegd? Ja! Wie heeft dat beslist? De Veiligheidsraad", dixit Weyts.

Weyts blijft intussen wel bekijken of de afstandsregels verder kunnen versoepeld worden. Het huidige voorschrift van vier vierkante meter per leerling vormt voor veel scholen namelijk een organisatorisch "struikelblok". "Ik doe er alles aan om dat laatste struikelblok weg te krijgen.”

