Minder diploma's via middenjury kv

12 juni 2019

04u49

De interesse in de centrale examencommissie blijft hoog, maar vorig jaar haalden minder jongeren via die weg hun diploma. Dat komt vooral door de hogere drempel voor de beroepsopleidingen.

De examencommissie won de afgelopen jaren fors aan populariteit. Vorig jaar waren er 5.738 kandidaten. Maar het aantal jongeren dat zo een diploma middelbaar onderwijs haalt, nam voor het eerst in jaren weer af. Terwijl in 2013 723 kandidaten hun diploma haalden, steeg dat in 2017 naar 1.700. Vorig jaar was er een daling naar 1.321. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Centrale Examencommissie, de vroegere middenjury, dat De Tijd kon inkijken.

Kandidaten doen volgens het jaarverslag langer over het traject. Het lagere aantal diploma's heeft vooral te maken met de hervorming van het examenprogramma voor het beroepsonderwijs. Kandidaten moeten niet alleen algemene vakken afleggen, maar ook voldoende praktijkervaring kunnen bewijzen. "Jonge kandidaten hebben die ervaring doorgaans niet of onvoldoende, wat hun traject langer maakt", zegt het jaarverslag. Terwijl in 2017 nog 1.100 diploma's beroepsonderwijs werden uitgereikt, daalde dat vorig jaar naar 711.