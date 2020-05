Middelbare scholieren bekommeren zich vooral over examens en evaluatie JOBR

29 mei 2020

17u27

Bron: Belga 0 Onderwijs De grootste bekommernis die leerlingen van het middelbaar onderwijs hebben, is de onduidelijkheid over evaluatie en examens. Twee op de vijf scholieren weten nog niet of ze dit schooljaar nog examens zullen hebben. Dat blijkt uit een tweede bevraging van de Vlaamse Scholierenkoepel die werd afgenomen bij 2.149 leerlingen, hoofdzakelijk uit de derde graad en het ASO.

Over de evaluatie en examens heerst nog heel wat onduidelijkheid. Uit de bevraging blijkt dat 45 procent meer stress ervaart door afstandsonderwijs dan door naar school te gaan. Bijna 80 procent geeft ook aan dat taken en toetsen die tijdens het afstandsonderwijs werden uitgedeeld mee zullen tellen op het rapport, ondanks de expliciete richtlijnen om dit niet te doen.

Mentaal welzijn

Daarnaast vroegen de scholieren de kans om iedereen nog minstens een dag naar school te laten komen. “Daarbij willen we vooral aandacht voor het afscheid voor de vakantie, maar zeker ook om het gesprek over volgend schooljaar aan te gaan”, zegt voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel Louis Notte. “Genoeg aandacht voor het mentaal welzijn blijft nodig. Zo kunnen we op een goede manier het schooljaar afsluiten dat eerder dit jaar abrupt onderbroken werd. Ook het dragen van een mondmasker vindt een groot aantal leerlingen maar niets.”

Toch vindt de helft van de scholieren afstandsonderwijs zelfs leuker. Wat de leerlingen daar het meest aan waarderen, is met stip de autonomie om het eigen tempo te bepalen en het ontwikkelen van planvaardigheid. “Er valt dan ook heel wat te leren uit deze periode”, klinkt het bij de koepel. Als leerlingen niet slagen voor een vak verkiest 67 procent een vakantietaak tijdens de zomervakantie om dat recht te zetten. Ongeveer 35 procent kiest voor een herexamen, 21 procent voor bijles en 18 procent opteert voor verplichte bijles in de zomer.

Duidelijkheid

Vorige week zat Vlaamse Scholierenkoepel als onderwijspartner mee aan tafel tijdens de evaluatie van de herstart van de lessen. “Wij zijn zeer tevreden dat in de nieuwe richtlijnen aandacht is voor de duidelijkheid over de rest het schooljaar”, aldus Louis Notte. “Zo wordt er gevraagd aan scholen om ten laatste in de week van 2 juni de scholieren te informeren over de manier van evalueren. Dat is niets te vroeg.”

Lees ook:

Amper 5 procent van leerlingen secundair onderwijs wil deelnemen aan zomerscholen

Studenten vragen met petitie meer aandacht voor hun situatie tijdens coronacrisis