Meer jongeren verlaten school zonder diploma

02 maart 2018

Bron: VRT 6 Onderwijs Het aantal leerlingen dat de middelbare school verlaat zonder diploma is opnieuw gestegen. In het schooljaar 2015-2016, de meest recente cijfers, heeft 10,4 procent van de jongeren de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dat meldt de VRT.

In totaal ging het om 7.167 leerlingen, zo blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Het jaar voordien was dat nog 9,7 procent. Het gaat dus om een lichte stijging.

Volgens Crevits heeft dat te maken met de heropleving van de economie. "Jongeren worden steeds vaker aangetrokken door de arbeidsmarkt", zei de minister vanmorgen op Radio 1. "Hoe groter de kans op werk, hoe groter ook de verleiding om de schoolbanken te verlaten."

Dat blijkt uit een vergelijking van de cijfers met het aantal kandidaten per vacature. In de regio's waar dat aantal het laagst ligt, zoals in Limburg en Oost-Vlaanderen, is het aantal vroegtijdige schoolverlaters het felst gestegen. Enkel in Vlaams-Brabant is er geen stijging.

De grootste groep vroegtijdige schoolverlaters zit in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (53,9 procent). De kans om vroegtijdig het onderwijs te verlaten ligt meer dan 20 keer zo hoog in het dbso dan in het aso waar slechts 2,5 procent zonder diploma de school verlaat.

Kwetsbaar

Crevits benadrukt dat de situatie niet zo schrijnend is als decennia geleden. In de jaren tachtig lag het aantal vroegtijdige schoolverlaters tussen de dertig en veertig procent. Sindsdien is dat aantal gestaag gedaald. In het schooljaar 2009-2010, toen het eerste rapport 'Vroegtijdige schoolverlaters' verscheen, bedroeg het percentage vroegtijdige schoolverlaters nog 12 procent.

Maar de economische heropleving is wel reden tot waakzaamheid, stelt ze. "Een diploma is een hefboom om duurzaam werk te vinden. Mensen die geen diploma secundair onderwijs hebben, zijn veel kwetsbaarder. Als ze hun job verliezen, wordt het moeilijk om opnieuw werk te vinden."