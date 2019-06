Meer dan 2.200 ouders moeten schooltoelage terugbetalen omdat kind te vaak spijbelt Aline Cautreels

12 juni 2019

19u15

Bron: VTM Nieuws 6 Onderwijs Vorig jaar hebben meer dan 2.200 ouders de schooltoelage voor hun kinderen moeten terugbetalen, omdat die kinderen te veel spijbelen of stoppen met school. En dat gebeurt steeds vaker, blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd.

De bedoeling is uiteraard dat ouders ervoor zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan. Maar de schooltoelage terugeisen, straft alleen ouders die het financieel al moeilijk hebben, zegt de Vlaamse ombudsman.

Een schooltoelage is er speciaal voor mensen die het niet breed hebben. Vorig jaar kregen ouders van 260.101 kinderen in het lager of middelbaar onderwijs een toelage van gemiddeld 297 euro.

Als een kind stopt met school of twee opeenvolgende schooljaren 30 halve dagen of meer spijbelt, riskeren de ouders de schooltoelage kwijt te spelen. Vorig schooljaar gebeurde dat in 2.241 gevallen, 24 procent meer dan het schooljaar voordien. Maar het helpt niet en je treft er alleen de financieel zwakkeren mee, zegt de Vlaamse ombudsman.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat maar een kleine 1 procent van alle toelagen teruggevorderd wordt.