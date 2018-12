Meer crèches vanaf volgend jaar langer dan 12 uur open IB

28 december 2018

28 december 2018

Meer crèches zullen volgend jaar dagelijks twaalf uur of langer open zijn. Ze kunnen zo vlotter inspelen op ouders die in shiften werken of ook in het weekend aan de slag moeten. Dat staat vandaag in de kranten van Mediahuis.

De ruimere openingstijden zijn het gevolg van een nieuwe subsidieregeling van de Vlaamse re­gering. Kinderopvangcentra krijgen vanaf januari extra geld als ze minstens één uur extra open zijn, of ook kinderen opvangen in een weekend of op feestdagen.

Ouders die gebruikmaken van die extra uren zouden daar niet per se meer voor betalen, op voorwaarde dat hun kind niet langer dan elf uur per dag in de opvang verblijft. "Ouders die door hun werk flexibele opvang nodig hebben, krijgen voorrang", zegt Nele Wouters van Kind&Gezin in de krant.