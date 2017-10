Medewerker KU Leuven ontslagen wegens seksuele intimidatie 12u55

Bron: VTM Nieuws 1 REUTERS Onderwijs In de eerste helft van dit jaar liepen klachten over seksuele intimidatie door een medewerker bij de Katholieke Universiteit Leuven binnen. Toch kon de man niet meteen ontslagen worden omdat het om een vakbondsafgevaardigde ging. Vorige week heeft de arbeidsrechtbank dan toch geoordeeld dat hij de universiteit moet verlaten. Dat meldt de VTM-nieuwsredactie vandaag.

De klachten over de seksuele intimidatie door de werknemer van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen dateren al van de eerste helft van dit jaar. De universiteit heeft geen details over de inhoud van de klachten gegeven, om het vertrouwen van de studenten te respecteren. Omdat de vakbondsafgevaardigde niet meteen ontslagen kon worden, bleef hij wel aan de unief werken. Maar contact met de studenten werd vermeden. Vorige vrijdag boog een rechter zich dan over de zaak. Die oordeelde dat de man wel ontslagen kon worden.