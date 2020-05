Mechelse school heropent maandag na loos alarm rond kleuter: snel ingegrepen om risicopatiëntje uit eerste leerjaar te beschermen kv

19 mei 2020

23u19

Bron: Belga 0 Onderwijs De kleuter van de basisschool Ursulinen in Mechelen die symptomen van Covid-19 vertoonde, heeft negatief getest op het virus. Dat meldt de schooldirectie vanavond. De school en noodopvang zullen na het verlengde weekend maandag kunnen heropenen. De directie verdedigt evenwel de beslissing om vandaag preventief te sluiten.

Basisschool Ursulinen kreeg vandaag kritiek te verwerken van virologen omdat ze te voorzichtig zou zijn geweest bij het preventief sluiten omdat er een kleuter in de noodopvang symptomen van het coronavirus vertoonde. "Er waren echter een aantal gegevens die meespeelden in onze beslissing en die wij omwille van privacyredenen niet konden delen", zegt de directie. Na overleg met de betrokken ouderparen heeft de directie vanavond meer details vrijgegeven.

Volgens de behandelende arts zou het kind in kwestie "vele, verschillende en duidelijke symptomen" hebben gehad en was er daarbovenop de context van beide ouders die in de zorgsector werkzaam zijn. Er was dus wel degelijk sprake van een vermoedelijke besmetting, klinkt het. Bovendien is er sprake van een "precaire situatie" in de school: in het eerste leerjaar zit een meisje dat lijdt aan een agressieve hersentumor, met een erg zwak immuunsysteem. "De broer én familieleden (neven en nichten) zitten eveneens op school en sommigen van hen krijgen contactonderwijs", stelt de directie. "Wij wilden het risico niet nemen dat familieleden besmet zouden raken en zo haar in een sociaal isolement zouden dwingen, zeker in deze belangrijke fase van haar ziekte."



De behandelende arts steunt de beslissing van de school om preventief te sluiten, “zeker gezien de precaire situatie waarin de school verkeert”.