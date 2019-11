Lode Vereeck trekt naar Raad van State na ontslag aan UHasselt jv lh

29 november 2019

14u16

Bron: belga 5 Onderwijs Lode Vereeck trekt naar de Raad van State, nadat de beroepscommissie van de UHasselt de beslissing van de tuchtcommissie bevestigde om Vereeck te ontslaan wegens ongepast gedrag. “Wij zullen het dossier nu voorleggen aan een objectieve rechtbank en trekken onder andere naar de Raad van State om de beslissing aan te vechten”, zegt Luk Delbrouck, advocaat van Vereeck.

De beslissing van de beroepscommissie, die net als de interne tuchtcommissie is samengesteld uit professoren van elke faculteit van de universiteit, kwam voor de hoogleraar economie en beleidsmanagement niet als een verrassing. “Wij hielden daar rekening mee, aangezien het gaat om dezelfde interne procedure, weliswaar met andere professoren. Mijn cliënt is erg aangeslagen door de beslissing en wenst voorlopig niet zelf te reageren”, zegt Luk Delbrouck, advocaat van Lode Vereeck.

De advocaat wijst erop dat de strafrechtelijke feiten na een diepgaand onderzoek door het parket geseponeerd werden, dat de tuchtrechtelijke feiten al lang verjaard zijn, dat er geen enkele formele klacht is ingediend tegen Lode Vereeck - noch bij het parket, noch bij de Universiteit Hasselt - en er enkel vier meldingen zijn. Daarnaast benadrukt Delbrouck dat de andere vrouwelijke studenten, die door het parket op vraag van een van de melders werden ondervraagd, zich allemaal positief uitlaten over Lode Vereeck, en dat de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur een verklaring hebben afgelegd tegen het ontslag van Vereeck.

Ongepast gedrag

Tegen de hoogleraar economie en beleidsmanagement liep een tuchtonderzoek aan de universiteit na diverse meldingen over ongepaste contacten tussen Vereeck en verschillende (doctoraats)studenten. Na een uitgebreid onderzoek adviseerde de interne tuchtcommissie het ontslag van Lode Vereeck, omdat er bij de feiten duidelijk sprake is van ongepast gedrag dat een ernstige inbreuk vormt op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor.

"De beroepscommissie heeft de vorige beslissing van de interne commissie bevestigd. Daarmee is hij definitief ontslagen. Hij kan nog in beroep gaan bij de Raad van State, maar dat is niet opschortend", zei UHasselt-woordvoerder Koen Santermans eerder vandaag. "Het is twee keer een andere, onafhankelijke groep van professoren die deze zaak grondig bekeken heeft en die op basis van de klachten besloten heeft om tot ontslag over te gaan."

Net voor gemeenteraadsverkiezingen

Het nieuws van de klachten van vier vrouwelijke studenten kwam net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naar buiten. Het parket opende daarop een onderzoek naar Vereeck, maar het seponeerde dit nadien omdat er onvoldoende bewijzen waren van - verbaal - grensoverschrijdend gedrag. De universiteit opende een eigen tuchtonderzoek en ontsloeg op basis daarvan de hoogleraar.

Bij Open Vld wil men niet reageren op het nieuws, omdat Vereeck geen nationale rol meer speelde. Hij zetelde enkele jaren voor de Vlaamse liberalen in de Senaat. Vereeck is wel nog lid van de afdeling in Diepenbeek.