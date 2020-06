LIVE. Volg hier de persconferentie van minister Weyts over hoe scholen in september leerlingen zullen ontvangen Onderwijs in coronatijden Joeri Vlemings

24 juni 2020

14u25

Bron: VTM Nieuws 82 Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft vanaf 16u30 samen met zijn Franstalige en Duitstalige collega’s een persconferentie om uitleg te geven bij het plan voor het schooljaar 2020-2021. Volg het persmoment hier live.



In september zullen we een half jaar ver zijn in de coronacrisis, maar leerlingen uit het middelbaar zullen dan vermoedelijk nog altijd niet opnieuw voltijds naar school mogen gaan. Dat zal wél het geval zijn voor kleuters en kinderen van de lagere school. Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft daarover een kaderakkoord bereikt met de onderwijskoepels en gedeeltelijk ook met de vakbonden, is eerder bevestigd aan VTM NIEUWS.

Weyts geeft op dit moment meer uitleg op een persconferentie. “Het plan dat we voorleggen is ambitieus en optimistisch”, zo vangt Weyts aan. “Het is ook het plan dat ik altijd wilde”, laat hij verstaan. “Alle scholen open, voor alle leerjaren, voor alle kinderen. Dat was de doelstelling.”



Weyts beklemtoont opnieuw dat kinderen niet gezien worden als de motor in de verspreiding van het coronavirus. “Dat maakt dat we wat kinderen betreft ook wat soepeler kunnen zijn. Daarom maken we een duidelijk onderscheid in onze plannen tussen kinderen enerzijds en volwassenen anderzijds.” Het recht op leren staat voorop in het nieuwe schooljaar, maar scholen kunnen pas open na een veiligheidsanalyse en met verschillende scenario’s, aldus de minister.

Leerlingen van de lagere school en kleuters zullen concreet vanaf 1 september weer vijf dagen naar school mogen, zelfs bij een opflakkering van het coronavirus. Voor kinderen onder de 12 jaar is het risico op besmetting klein, waardoor de basisscholen de deuren niet meer zouden moeten sluiten. Als er een besmetting in de groep zelf is van de schoolgaande kinderen, ligt de situatie anders.



Voor het secundair onderwijs liggen de kaarten anders. Daar wordt met een systeem van kleurcodes gewerkt, van groen tot rood, naargelang de besmettingsgraad van het virus.

Groen is de toestand zoals die voor de uitbraak van de coronapandemie was, maar de overheid gaat ervan uit dat in september nog code geel zal gelden. In dat geval mogen alle leerlingen van het secundair naar school, maar wel slechts vier dagen per week. “In de regel willen we de woensdagvoormiddag organiseren via afstandsonderwijs”, aldus Weyts.

Vanaf code oranje worden de lessen beperkt tot halve klassen, in een systeem van vijf dagen les - maar dan week om week. “Dat is vooral om het aantal contacten en het aantal verplaatsingen te minderen”, stelt Weyts. “In beginsel zal dat zijn dat je de ene week aan een halve klas les geeft en meteen ook leerstof meegeeft voor in de volgende week, na de beurt van de andere klashelft. Later kom je dan terug op die leerstof. Echt de preteaching dus.”

Bij code rood worden er nog meer beperkingen opgelegd. Voor leerlingen van het eerste, derde en vijfde middelbaar betekent dat, nadat ze al een half jaar verstoken bleven van fysieke lessen, heel waarschijnlijk in september nog altijd niet opnieuw voltijds les zullen krijgen in hun vertrouwde klas. Maar de middelbare scholen zullen niet meer volledig sluiten, ook niet bij een tweede coronagolf.

Voor het hoger onderwijs geldt bij de heropstart in september of oktober een mengeling van afstandsonderwijs en lessen in kleine groepjes.