Linkse oppositie neemt onderwijsplannen Weyts op de korrel LH

21 november 2019

13u40

Bron: Belga 1 Onderwijs In het Vlaams Parlement hebben de linkse oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA de onderwijsplannen van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op de korrel genomen. Sp.a spreekt van een “ravage” aan besparingen in het secundair onderwijs. Ook Groen verwijt Weyts "creatieve rekenkunde". Volgens PVDA zal het onderwijsbeleid van Weyts de sociale ongelijkheid in het onderwijs vergroten in plaats van verkleinen.

Onderwijsminister Ben Weyts mocht vorige week zijn onderwijsplannen en begrotingscijfers al toelichten in het Vlaams Parlement. Hij concludeerde onder meer dat het onderwijsbudget volgend jaar met 362 miljoen euro zal stijgen. "Er zijn ook binnen het Onderwijs beperkte besparingen, maar deze worden ruimschoots overtroffen door extra geld dat er volgend jaar al bijkomt", aldus de N-VA-minister.



Vandaag mag elke fractie reageren op het geplande beleid. De linkse oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA sparen daarbij hun kritiek niet. Zo is sp.a bijvoorbeeld wel tevreden over de bijkomende middelen voor het basisonderwijs, maar gaan die extra middelen ten koste van het secundair onderwijs (dat tegen 2024 100 miljoen euro minder zal krijgen dan voorzien, red.). Onderwijsspecialist Steve Vandenberghe spreekt van een "ravage" aan besparingen in het secundair onderwijs.

“Leugens”

Vandenberghe beschuldigt Weyts zelfs van "leugens". "U zegt dat u de open end-financiering behoudt, maar dat klopt niet voor het secundair onderwijs. Daar raakt u wél aan de open end-financiering. Dat is dus een leugen", aldus Vandenberghe. De sp.a vraagt zich af waar er precies zal bespaard worden. "Gaat u studierichtingen afbouwen? Snoeien in het loon? De mensen weten het niet", aldus Vandenberghe.

Ook Groen-parlementslid Stijn Bex verwijt Weyts "creatieve rekenkunde". Zo vlakt het groeipad voor infrastructuurinvesteringen volgens hem af en gaat er van de beloofde 25 miljoen euro voor scholenbouw in 2020 maar 8,5 miljoen euro echt naar bijkomende schoolinfrastructuur.

Je kan niet alle problemen in het onderwijs oplossen door kinderen in een taalbadklas te steken Groen-parlementslid Stijn Bex

Bex plaatst ook kanttekeningen bij de grote focus op het belang van het Nederlands. "Ik woon zelf in Brussel en ik weet dat een goede kennis van het Nederlands belangrijk is. Maar het is niet zo dat je alle problemen in het onderwijs oplost door kinderen een jaar in een taalbadklas te steken. Dat is geen wonderoplossing. Er zijn andere dingen nodig in het onderwijs", aldus Bex.

PVDA-parlementslid Kim De Witte gaat nog een stapje verder. Hij vreest dat de taalbadklassen contraproductief kunnen werken. "Alle recent onderzoek stelt dat de taalvaardige context, het milieu, cruciaal is. Maatregelen als afzonderlijke taalbadjaren bereiken het omgekeerde van wat men beoogt", aldus De Witte. De Witte maakt zich ook sterk dat de plannen van Weyts de sociale ongelijkheid in het onderwijs nog zullen vergroten in plaats van verkleinen.

Vlaams Belang schaart zich achter Weyts

Een heel ander geluid vanop de oppositiebanken kwam van Vlaams Belang. Die partij kan zich volgens parlementslid Jan Laeremans grotendeels vinden in het geplande beleid. "Wij scharen ons in grote lijnen achter uw visietekst", aldus Laeremans. De partij vraagt zich alleen af of Weyts alle gemaakte beloftes, bijvoorbeeld over de taalbadklassen, zal kunnen realiseren. En de bijkomende middelen voor scholenbouw zullen volgens Laeremans ook niet volstaan.