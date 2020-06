Leuvense profs en organisaties vragen rector beeld Leopold II uit universiteitsbibliotheek te verwijderen IB

10 juni 2020

02u16

Vijftig organisaties en individuen onder wie professoren van de KU Leuven, hebben in een open brief aan universiteitsrector Luc Sels gevraagd om de verwijdering van het borstbeeld van Leopold II, de Belgische koning die Congo op een gewelddadige manier gekoloniseerd heeft, uit de centrale universiteitsbibliotheek.

Het is volgens de ondertekenaars de hoogste tijd dat ook de KU Leuven werk maakt van een racismevrije samenleving. De dekolonisering van de universiteit maakt daar deel van uit.

De KU Leuven moet volgens de schrijvers van de open brief een voortrekkersrol opnemen in de strijd tegen structureel racisme. "Dit houdt onder meer in dat koloniale propaganda moet worden veroordeeld, racisme moet worden bestreden en plaats moet worden gemaakt voor debat. Een eerste stap zou zijn het borstbeeld van Leopold II in de universiteitbibliotheek weg te halen", klinkt het.

Leopold II-beelden doorn in het oog

De beelden van Leopold II zijn een doorn in het oog van vele Congolezen want ze staan voor hen symbool voor de gruwelijke misdaden die plaatsvonden tijdens het Belgische koloniale verleden, waarbij naar schatting een tot vijf miljoen Congolezen het leven lieten.

De open brief is ondertekend door organisaties als Belgian Youth Against Racism, De/colonize Leuven, Hart Boven Hard, Intal Leuven, Comac Leuven en Vrouwen in het Zwart. Ook Leuvense hoogleraren als Jan Masschelein, Nadia Fadil, Ides Nicaise, Geertrui Van Overwalle, Steven Van Wolputte, Ortwin De Graef, Frederik Denef en Lieven De Cauter ondertekenden de brief. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi (Open Vld) ondertekende de brief.