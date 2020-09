Lerarenopleiding zit in de lift IB

04 september 2020

04u14

Bron: Belga 0 Onderwijs De cijfers zijn nog voorlopig, maar de trend is volgens hogescholen onmiskenbaar: de lerarenopleiding wint terrein. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Zo tekent de hogeschool UCLL 22 procent meer inschrijvingen aan de leraren­opleidingen op in vergelijking met hetzelfde moment vorig academiejaar, de Arteveldehogeschool 25,4 procent meer, Thomas More 20 tot 25 procent meer en de AP Hogeschool 60 procent meer. De cijfers zijn uit­stekend nieuws voor het onderwijs, dat met een tekort aan leerkrachten worstelt.

De toename van het aantal inschrijvingen is mogelijk te danken aan de coronacrisis, waardoor een carrière als leerkracht als een veilige keuze wordt gezien. "Na de economische crisis in 2008 hebben we een stijging gezien in het aantal inschrijvingen, met daarna jaren van dalende cijfers", zegt Pedro De Bruyckere, pedagoog en lerarenopleider aan de Arteveldehogeschool. "Door het virus is het beroep de laatste maanden ook veel positiever in beeld ge­komen.”