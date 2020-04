Leraren in opleiding van hogeschool Vives en KU Leuven helpen bij heropstart scholen ADN WDw

27 april 2020

11u31

Bron: Belga 16 Onderwijs Studenten van de lerarenopleidingen van Hogeschool Vives en KU Leuven zullen na 18 mei de scholen op locatie ondersteunen bij hun heropstart. Oppositiepartij sp.a had voordien reeds voorgesteld om die groep studenten in te schakelen voor de opvang in de scholen.

Volgens Vlaams sp.a-fractieleider Hannelore Goeman zitten veel scholen met de handen in het haar over wat er de komende weken op hen afkomt. Scholen moeten namelijk het hervatten van de lessen op school voor sommige groepen combineren met het voorzien van opvang en met preteaching voor leerlingen thuis.

Scholen zitten volgens Goeman met een pak vragen over hoe ze alles goed en veilig georganiseerd kunnen krijgen, zeker als er na 4 mei meer ouders een beroep zullen doen op de opvang.

Het wordt niet evident voor scholen om het nodige personeel te vinden voor een stijgend aantal kinderen in de opvang Hannelore Goeman, Vlaams sp.a-fractieleider

“Laten we niet vergeten dat er sowieso meer leerkrachten nodig zullen zijn om fysiek les te geven als klassen worden opgesplitst in kleinere groepjes. Leerkrachten met klassen die nog niet naar school mogen, zullen de komende weken bovendien veel werk blijven hebben met het organiseren van preteaching-lessen voor hun leerlingen thuis. Het wordt dus niet evident voor scholen om het nodige personeel te vinden voor een stijgend aantal kinderen in de opvang", aldus Goeman.

De ondersteuning gebeurt op vrijwillige basis en zonder extra lasten voor de ontvangende school Noël Selis, studiegebieddirecteur onderwijs bij Vives

Midden mei kunnen de leerlingen van bepaalde klassen in het lager en het middelbaar weer naar school. Om de verschillende coronamaatregelen te kunnen respecteren, zullen scholen zich grotendeels moeten herinrichten. Ze zullen daarbij op steun kunnen rekenen van de leraren in opleiding van Vives en KU Leuven. De studenten kunnen bijspringen door middel van bijvoorbeeld coteaching, remediëring van leerlingen, taalondersteuning en huiswerkbegeleiding.

“Dat gebeurt op vrijwillige basis en zonder extra lasten voor de ontvangende school”, aldus Noël Selis, studiegebieddirecteur onderwijs bij Vives. Hij voegt nog toe dat de focus ligt op studenten die dit academiejaar kunnen afstuderen en op de stagescholen waar de opleidingen mee samenwerken.

