Leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen daalt: test hier hoe het met jou gesteld is LH

03 december 2019

10u56 2 Onderwijs In het nieuwe PISA-onderzoek vallen de Vlaamse leerlingen voor leesvaardigheid voor het eerst uit de top-10 van de OESO-landen.

Het ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA) is een driejaarlijkse internationale studie die al sinds 2000 de wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid en de leesvaardigheid test bij de 15-jarigen in 79 landen. Voor PISA 2018 werden in Vlaanderen 4.882 leerlingen uit 172 scholen getest.



Vooral voor leesvaardigheid is de achteruitgang aanzienlijk: haalden Vlaamse leerlingen in 2006 nog gemiddeld 522 punten en in 2015 nog 511 punten, moeten ze het nu stellen met 502 punten. Doe jij beter? Doe hier zelf de test die bestaat uit 7 vragen (als je niet alle antwoorden in het forum kan zien, zoom je best even uit).