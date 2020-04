Leerplatformen kampen met technische problemen op eerste dag na vakantie: “Ongekende piek” ADN

20 april 2020

14u52

Bron: Belga 20 Onderwijs Op de eerste dag na de paasvakantie blijken enkele digitale leerplatformen die leerlingen nodig hebben voor het huidige afstandsonderwijs, te kampen met technische problemen door de grote drukte. Zo had Smartschool deze ochtend te maken met een "ongekende piek" en meldde Bingel kort inlogmoeilijkheden te hebben gehad. Jan Schuer, CEO van Smartschool, vraagt om het gebruik beter te spreiden.

Op de eerste dag na de paasvakantie zijn de scholen opnieuw van start gegaan. Dat gebeurt net als voor de vakantie via afstandsonderwijs, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een digitaal leerplatform. Duizenden leerlingen moesten aldus opnieuw inloggen en dat bleek soms voor problemen te zorgen.

Technische problemen

Om 10.45 uur was er even vertraging bij het inloggen op Bingel, een leerplatform voor de lagere school. Het probleem is echter intussen opgelost, klinkt het bij leermiddelenmaker VAN IN. Bij diddit, een digitaal leerplatform in het secundair onderwijs, werden geen problemen gemeld.



Ook Smartschool had deze ochtend wel te maken met technische problemen. Enkele scholen melden dat berichten versturen of bestanden downloaden niet of met vertraging gaan, zegt Anne Berckmoes van de koepel voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG).

Meer dan verdubbeling in gebruik

Smartschool zelf bevestigt dat het omstreeks 8.30 uur te kampen had met "een ongekende piek", waardoor het platform voor sommige scholen en leerlingen minder vlot beschikbaar was. Het gaat om meer dan een verdubbeling in gebruik in vergelijking met de "reeds bijzonder drukke weken voor de paasvakantie". Voor sommige onderdelen was dat zelfs een veertigvoudige toename ten opzichte van normale lesdagen.

Preteaching

De gebruikspiek bij opstart van deze zogenaamde ‘preteachingperiode’ na de paasvakantie is uitzonderlijk, maar volgens Schuer kan het platform dit goed ondersteunen indien het op de correcte manier wordt gebruikt. "Het is belangrijk dat er slim omgesprongen wordt met het gebruik van het leerplatform en dat het gebruik beter wordt gespreid. Heel wat scholen, zoals het Sint-Augustinus-instituut te Bree, zijn hier al volop mee gestart."

Smartschool zet verder alles in het werk om de bereikbaarheid te verbeteren, klinkt het. De afgelopen weken werd de capaciteit voor het leerplatform verzesvoudigd na zware investeringen. Ook VAN IN zegt reeds 100.000 euro te hebben geïnvesteerd om het sterk verhoogde activiteitenniveau te ondersteunen.

Bijkomende maatregelen

"Wij begrijpen de verwachtingen en hebben daar in de mate van het mogelijke op geanticipeerd. Ons team doet het maximum aan bijkomende maatregelen om de bereikbaarheid te verhogen, maar we hebben af te rekenen met een gigantische toename op zeer korte periode. We hebben voortdurend contact met minister Ben Weyts (N-VA) om samen oplossingen te vinden om het systeem te optimaliseren", aldus Jan Schuer, bedrijfsleider van Smartschool.

