Leerlingen spreken thuis steeds minder Nederlands IB

05u59

Bron: Belga 0 Thinkstock Nederlands is niet meer vanzelfsprekend de taal die schoolkinderen thuis spreken in ons land. Onderwijs Het aantal leerlingen in het Vlaamse secundair onderwijs dat thuis officieel geen Nederlands spreekt, is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. Waar dit in het schooljaar 2008-2009 nog op 9,1 procent van de leerlingen van toepassing was, geldt dit vandaag voor 14,4 procent.

De cijfers komen van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en zijn vanaf deze week voor het brede publiek beschikbaar dankzij een nieuwe onlinetoepassing van het project Dataloep. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Sinds 2008 moet het Nederlands in elke provincie terrein prijsgeven. De sterkste stijging in het aandeel anderstalige leerlingen valt te noteren in Vlaams-Brabant: van 9,5 procent naar 16,4 procent in het schooljaar 2015-2016. Antwerpen volgt met 15,1 procent op de voet. Oost-Vlaanderen en Limburg noteren respectievelijk 11,6 en 10,2 procent. West-Vlaanderen blijft met 7,3 procent dan weer veruit de minst anderstalige provincie, maar heeft wel een forse toename meegemaakt. In 2008-2009 sprak amper 3,6 procent van de West-Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs thuis geen Nederlands.

Vluchtelingencrisis

"De recente stijgingen zijn vooral het gevolg van de vluchtelingencrisis", zegt Piet Van Avermaet (UGent), directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren. "We zien daardoor een toename in alle provincies, zelfs in de meer landelijke gebieden. Ik denk wel niet dat we daar grote toenames zullen blijven zien. Het zal zich vooral in de grootstedelijke gebieden voortzetten."

Minister Crevits wijst erop dat de Vlaamse regering 12,7 miljoen euro investeert in het kleuteronderwijs en in taalversterking van anderstalige leerlingen. Ook in de modernisering van het secundair onderwijs staat kennis van het Nederlands centraal.