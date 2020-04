Leerlingen krijgen nieuwe leerstof na de paasvakantie: maximaal 4 uur per dag bezig met taken FM TTR

03 april 2020

14u32 138 Onderwijs De ‘preteaching’ van nieuwe leerstof na de paasvakantie moet doenbaar en haalbaar zijn voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Leerlingen zijn per dag maximaal 4 uur per dag bezig met taken voor school, ouders investeren maximaal 2 uur per week in actieve begeleiding van studiewerk. Dat is een van de handvatten die scholen meekrijgen om voorbereid te zijn op de periode na de paasvakantie.



“Ik heb het onderwijsveld en een groep pedagogen gevraagd om eenduidige richtlijnen uit te werken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Het onderwijs is vrij, maar ik hoop dat de scholen hier enigszins uniform mee gaan omspringen”. Als de federale veiligheidsraad de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengt, dan gaan de Vlaamse scholen nieuwe leerstof aanbieden. Er wordt gekozen voor een vorm van ‘preteaching’ waarbij de leerstof twee keer aangeboden wordt aan alle leerlingen. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leerkracht komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen.

“Dit is een noodzakelijke stap, want ik ben bezorgd om de onderwijskwaliteit. Dit mogen geen verloren leerweken worden”, zegt Weyts. “Ik ben ook bevreesd dat leerlingen gaan afhaken als ze ook na de paasvakantie alleen maar oude leerstof voorgeschoteld krijgen. Via deze ‘preteaching’ bereiden we ons ook al voor op de heropening van de scholen”.

Richtlijnen

Weyts wil dat de ‘preteaching’ doenbaar en haalbaar blijft voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Op vraag van de minister heeft het onderwijsveld samen met pedagogen eenduidige richtlijnen uitgewerkt voor de scholen. Het zal vooral belangrijk zijn om de tijdsbesteding goed te reguleren. Leerlingen zijn per dag maximaal 4 uur bezig met schooltaken – de helft van de leertijd tijdens een gewone schooldag. “Online zelfstandig leren is intensiever dan les krijgen in de klas”, zegt Weyts. “We trekken daarom duidelijke grenzen”.

Leren is nu belangrijker dan evalueren Ben Weyts

Ouders doen al heel veel als ze zorgen voor structuur en regelmaat en als ze hun kind opvolgen terwijl het zelfstandig werkt voor school. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders leerkracht spelen. De actieve betrokkenheid van ouders bij de opdrachten blijft beperkt tot maximaal 2 uur per week. “Sommige ouders zitten met de allerbeste bedoelingen vele uren naast hun kind, maar pedagogen waarschuwen dat dit het verkeerde effect kan hebben”, zegt Weyts. “Kinderen moeten het vertrouwen krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan. Anders worden ze afhankelijk van mama of papa en zijn ze straks niet klaar om terug naar school te gaan”.

De schoolteams bepalen zelf op welke leerstof ze focussen na de paasvakantie, want zij kennen hun leerlingen het best. “Ik vraag aan scholen om te focussen op essentiële leerstof die echt belangrijk is voor de leerlingen”, zegt Weyts. “Leren is nu belangrijker dan evalueren. Korte evaluaties kunnen opnieuw, om terug te kunnen koppelen naar leerlingen. Maar het moet nu vooral gaan over leerstof opnemen”.

Kwetsbare leerlingen

Tijdens de paasvakantie worden duizenden laptops geleverd voor sociaal kwetsbare leerlingen die op dit ogenblik geen enkel toestel zoals een computer of laptop in huis hebben. Weyts vraagt aan scholen om speciale aandacht te hebben voor de groep van kwetsbare leerlingen die de voorbije weken slecht bereikt werden. Alles moet uit de kast gehaald worden om ook deze leerlingen en ouders te bereiken.

Daarnaast vraagt de minister aan de scholen om regelmatig te communiceren met de ouders. Er komt minstens één communicatiemoment per week en Weyts suggereert scholen om een online infoavond over de ‘preteaching’ te organiseren. Er wordt maximaal gekozen voor ondersteuning en dialoog. “Ik roep op om soepelheid en flexibiliteit aan de dag te leggen”, zegt Weyts. “We willen allemaal het beste voor onze kinderen. In deze moeilijke tijden wordt veel gevraagd van leerkrachten en ouders, maar we kunnen ook deze crisis samen aan”.

