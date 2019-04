Leerkrachten erg kritisch voor M-decreet in rapport van Rekenhof: “Zorgwekkend” ADN

12 april 2019

11u32

Bron: Belga 3 Onderwijs De leerkrachten zijn niet positief over de gevolgen van het M-decreet voor studieresultaten. Ze zijn niet overtuigd dat sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voldoende leerwinst boeken en stellen dat ze soms onvoldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan de andere leerlingen. Dat staat in een rapport van het Rekenhof, dat onafhankelijk de overheid controleert.

Met het M-decreet beoogde de Vlaamse overheid meer inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Elke gewone school moest daarom een doorgedreven zorgbeleid voeren en aanpassingen doen. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kan zo nodig een (gemotiveerd) verslag opstellen waarmee de school ondersteuning krijgt vanuit het buitengewoon onderwijs.

Maatregelen

Het Rekenhof beoordeelt in het rapport ‘M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs’ het algemene zorgbeleid van 60 bevraagde scholen uit het gewoon onderwijs als positief: veel scholen nemen maatregelen inzake leerlingenopvolging, brede basiszorg, gedifferentieerd werken en omgaan met leerproblemen. Scholen beschikken over een zorgteam om het zorgbeleid toe te passen en gaan bewust om met zittenblijven.

Gedragsproblemen

Maar uit het onderzoek komen ook aandachtspunten naar voren: onvoldoende draagvlak voor de zorgvisie kan leiden tot een te leerkrachtafhankelijke brede basiszorg, de continuïteit van de zorg kan soms beter en ook de inzetbaarheid en expertise van de zorgteams is niet altijd optimaal. Scholen meldden ook dat ze het soms moeilijk hebben met leerlingen met gedragsproblemen.

Het Rekenhof concludeert ook dat de leerkrachten niet positief zijn over de gevolgen van het M-decreet voor de studieresultaten. “Ze zijn er met name niet van overtuigd dat die leerlingen voldoende leerwinst boeken en stellen dat ze soms onvoldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan de andere leerlingen”, klinkt het in het rapport. “De bevraagde leerkrachten kunnen zich maar beperkt vinden in de principes van het M-decreet”, is de conclusie.

Minister Crevits noemt kritiek “zorgwekkend”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt de kritiek van de leerkachten op het M-decreet “zorgwekkend”. Crevits stelt in een reactie dat “het nieuwe ondersteuningsmodel pas sinds 1 september 2017 van kracht is en dat deze nieuwe manier van werken de nodige tijd vraagt”. Ze meent dat er vanuit het beleid al heel wat initiatieven genomen werden die aansluiten bij de aanbevelingen van het Rekenhof.