Leerkracht schrijft brief naar topman katholiek onderwijs: “Ik viel van mijn stoel toen u zei dat er te veel gevraagd wordt van onze leerlingen” Leerkracht Pieter Van den Bossche antwoordt aan topman Katholiek Onderwijs in discussie over de nieuwe eindtermen Pieter Van den Bossche

29 maart 2019

19u30 0 Onderwijs Geachte heer Boeve, In uw boek met de enigszins enigmatische titel ‘Het evangelie volgens Lieven Boeve’ breekt u, overigens volkomen terecht, een lans voor minder regelgeving omdat hierdoor de vrijheid van onderwijs op de helling komt te staan. Kwalitatief onderwijs dat sneuvelt op het altaar van de overheidsbemoeienis, zoiets. Nu wil het toeval dat mijn collega’s en ik het tweede schooljaar op rij in getouw zijn om de hervorming van het secundair onderwijs vertaald te krijgen naar de praktijk. Grootste struikelblokken vormden hierbij niet de krijtlijnen die door het departement onderwijs uitgetekend zijn. De lastigste hordes die wij moesten nemen, kwamen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘De koepel’, zo u wil.

We kregen het vak ‘Mens en Samenleving’ in de maag gesplitst, om maar iets te noemen. Een vak waarvan tot nog toe niemand duidelijk kan zeggen waar het voor staat (geschiedenis? economie? een combinatie?) en dat door quasi iedereen mag gegeven worden. Geen duidelijk competentieprofiel voor nodig, blijkbaar. De lesuren Nederlands en Frans, twee cruciale vakken om jonge mensen voor te bereiden op een toekomst in een snel veranderende wereld, werden met een pennentrek gereduceerd tot het absolute minimum. Universiteiten en hogescholen trekken al ettelijke jaren aan de alarmbel omdat zij merken hoe drastisch de taalvaardigheid van instromende studenten afneemt. Zonder talige kennis (u leest het goed: kennis, géén vaardigheid) geen grond om op verder te bouwen, zo wijst onderzoek na onderzoek uit.

Ik vrees, meneer Boeve, dat u en de koepel die u vertegenwoordigt, een onderdeel van het probleem vormen Pieter Van den Bossche, leerkracht Latijn en Grieks

Een ander sprekend voorbeeld, voor de vuist weg. Vertegenwoordigers van de koepel dweilden Vlaanderen af om directies en werkgroepen wegwijs te maken in de manier waarop het Katholiek Onderwijs Vlaanderen de hervorming uitgewerkt wou zien. Ik heb met eigen oren gehoord en ogen gezien hoe die mensen zelf met de handen in het haar stonden omdat ze geen antwoord konden geven op onze vragen.

Iedereen die lesgeeft in het secundair heeft de geleidelijke verschuiving opgemerkt van kennis naar vaardigheden. Feiten werden herleid tot weetjes, leerlingen hoefden niet gepijnigd te worden met grammaticale regels. Resultaat van dat ondoordachte ‘opleuken’ van lessen merken we wanneer we kijken naar internationale onderwijsrankings Pieter Van den Bossche, leerkracht Latijn en Grieks

Ik vrees met andere woorden, meneer Boeve, dat u en de koepel die u vertegenwoordigt, een onderdeel van het probleem vormen. Maar ik viel volledig van mijn stoel toen u koudweg stelde dat er te veel gevraagd wordt van onze leerlingen in het secundair onderwijs. Pardon? Werkelijk iedereen die lesgeeft in datzelfde secundair onderwijs heeft de geleidelijke verschuiving opgemerkt van kennis naar vaardigheden. Feiten werden herleid tot weetjes, leerlingen hoefden niet gepijnigd te worden met grammaticale regels die toch niet bijdroegen aan een correct taalgebruik in de praktijk. Resultaat van dat ondoordachte ‘opleuken’ van lessen merken we vandaag de dag wanneer we kijken naar internationale onderwijsrankings waarin Vlaanderen steeds meer achterop hinkt op de rest van de wereld. De eindtermen moeten niet aangepast worden aan de talenten of interesses van de individuele leerling, meneer Boeve. Zij zijn een ondergrens waar werkelijk élke leerling over moet geraken. Hoe ambitieuzer die lat gelegd wordt, des te beter voor ons allemaal. Als u daaraan twijfelt, nodig ik u graag uit op onze school, het Sint-Vincentiusinstituut a Paolo in Gijzegem waar ik Latijn en Grieks geef. We zullen u met hart en ziel proberen te overtuigen. Net zoals we dat, elke dag opnieuw, doen met onze leerlingen.

Bekijk ook:

Lieven Boeve waarschuwt ervoor dat de nieuwe eindtermen te ambitieus zijn.