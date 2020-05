Laptopproject onderwijs dreigt doel voorbij te schieten IB

Al meer dan 14.000 oude laptops werden de voorbije weken ingezameld met als doel elke leerling de kans te geven thuisonderwijs te volgen. Maar dat is nog lang niet het geval. "Hoge waarborgen en dure schadeclausules schrikken veel mensen af", waarschuwt het Netwerk tegen Armoede. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Het Netwerk tegen Armoede krijgt steeds meer meldingen van gezinnen in een moeilijke financiële situatie die liever niet zo'n laptop in huis halen. "Sommige scholen schuiven de gezinnen die om zo'n laptop vragen een gebruiksovereenkomst onder de neus", vertelt David de Vaal, algemeen coördinator bij het Netwerk tegen Armoede.

"Daarin staat dat ze bij mogelijke schade aan of diefstal van het toestel een schadevergoeding moeten betalen. Een bedrag dat - volgens het contract - kan oplopen tot de aankoopwaarde van het toestel. Veel gezinnen die het niet breed hebben willen dat risico liever niet nemen.”

Waarborg

Bovendien moet er in bepaalde gevallen ook een waarborg worden betaald. "We horen bedragen die variëren van 40 tot zelfs 300 euro", zegt De Vaal. "Voor veel mensen uit onze doelgroep is dat gewoon onbetaalbaar."

Op die manier dreigt het laptopproject, dat op poten werd gezet door onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zijn doel voorbij te schieten, waarschuwt hij. "We begrijpen die manier van werken vanuit de scholen niet goed. Het gaat hier tenslotte om oude laptops die ze zelf kosteloos gekregen hebben."

Bemiddelen

"We hebben die laptops aan de scholen bezorgd", luidt het op het kabinet van minister Weyts. "Zonder hen daarbij voorwaarden op te leggen. Het is aan de scholen zelf om te beslissen op welke manier ze het uitlenen ervan organiseren. Maar als er echt problemen opduiken, zijn we uiteraard bereid te bemiddelen.”

Ook de onderwijskoepels benadrukken de autonomie van de scholen in deze.