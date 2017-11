Kwartiertje stappen zorgt voor minder ruzie in de klas IB

Onderwijs Een kwartiertje stappen of een minuut of tien lopen. Meer hebben schoolkinderen niet nodig om hun dagelijkse mijl of 1,6 kilometer af te haspelen. Maar de effecten zijn niet min: ze zijn fitter, maar zitten vooral beter in hun vel.

Ze maken minder ruzie, kunnen zich beter concentreren en luisteren beter naar hun leerkracht en ouders. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

One Mile a Day

De kranten verwijzen naar de studie die de KU Leuven op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uitvoerde bij zeven scholen die deelnemen aan het project 'One Mile a Day'. "Bij volwassenen is al aangetoond dat bewegen ook goed is voor de mentale gezondheid, bij kinderen is dat niet anders", zegt onderzoekster Tine Van Damme van de KU Leuven. "Bovendien lopen of stappen ze in groep, waardoor de band tussen de leerlingen beter wordt."