Kwart Vlaamse leerkrachten maakt gebruik van verlofregeling IB

23 november 2018

06u53

Bron: Belga 0 Onderwijs Een kwart van de leerkrachten in Vlaanderen maakte vorig schooljaar gebruik van een vorm van verlof zoals loopbaanonderbreking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Dat schrijft De Tijd vandaag.

Dat cijfer ligt iets lager dan het schooljaar daarvoor. Toen ging het nog om drie op de tien leerkrachten. Het schooljaar 2016-2017 was het laatste waarin leerkrachten niet-thematische loopbaanonderbreking konden nemen en daarvoor een vergoeding kregen. Net zoals in de privésector is die vorm van loopbaanonderbreking nu niet meer mogelijk.

Gunstige uitstapregeling

Vijftigplussers konden toen ook voor de laatste keer op een gunstige uitstapregeling rekenen. "Het is dus logisch dat het aandeel leerkrachten dat vrijwillig deeltijds werkt nu lager ligt", zegt Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V), die de cijfers opvroeg.

Vooral oudere leerkrachten kiezen voor deeltijds werk. Bijna vier op de tien vijftigplussers koos vorig jaar voor een vorm van werkonderbreking. Zes jaar geleden was dat nog maar 28,8 procent.