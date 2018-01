Kunstonderwijs mag aanbod verruimen IB

Bron: Belga 3 BELGA Minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft beslist dat het kunstonderwijs haar repertoire mag verruimen. Onderwijs Vanaf september 2018 kunnen de kunstacademies hun aanbod verruimen. Het gaat onder meer om opleidingen met instrumenten als mondharmonica, mandoline of historische harp, maar eveneens cabaret, comedy, dj of urban en werelddans. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Dat schrijft De Morgen vandaag.

De 170 academies in Vlaanderen - waar 180.000 leerlingen muziek, woord, dans of beeldende en audiovisuele kunst volgen - zullen vanaf volgend schooljaar aan de slag kunnen met sobere einddoelen, waardoor leerkrachten gemakkelijker zouden moeten kunnen inspelen op de noden van de leerlingen.

Repertoire

Ook schrijft de Vlaamse regering niet langer voor welk repertoire er moet worden behandeld. Nu moeten leerlingen bij het afstuderen in de Hogere Graad 3 Piano een fuga van Bach spelen of bij het afstuderen in Hogere Graad 3 Voordracht een gedicht van Guido Gezelle voordragen. Dat zal vanaf volgend schooljaar niet langer verplicht zijn. "Het is niet meer van deze tijd", zegt Crevits.