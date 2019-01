Kunnen onderwijsassistenten de werkdruk bij leerkrachten verlichten? Katholiek onderwijs wil helpers voor administratie, toezicht, verbeterwerk en huiswerkbegeleiding Luc Beernaert

21 januari 2019

16u59 0 Onderwijs Leerkrachten kreunen onder de werkdruk. Administratie, leerlingen met speciale noden, toezicht op de speelplaats, taken verbeteren en huiswerkbegeleiding. En dan moet er ook nog les worden gegeven. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat de Vlaamse regering overweegt onderwijsassistenten in te schakelen. Topman Lieven Boeve ziet jongeren uit het beroepsonderwijs die gemotiveerd zijn om in het onderwijs te staan. Mits een hogere beroepsopleiding of graduaat van twee jaar zouden zij heel wat taken van de leerkracht kunnen overnemen.

Het gaat dan om administratieve taken, meegaan op schooluitstap, toezicht houden op de speelplaats, taken verbeteren of leerlingen die extra aandacht nodig hebben even apart nemen.

Met het oog op onderwijs-op-maat zou elk schoolteam dan bestaan uit een meerderheid bachelors, enkele masters en verschillende assistenten. Boeve beklemtoont dat die assistenten niet dienen om het lerarentekort op te vangen. “Maar in noodsituaties kan je beter iemand hebben die een beetje pedagogisch gevormd is dan helemaal niemand.” Onderwijsassistenten kunnen in het basisonderwijs hun nut bewijzen, later kan het systeem ook in het secundair toegepast worden.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN