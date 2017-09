KU Leuven wil meer anderstalige opleidingen en buitenlandse stages kv

17u02

Bron: Belga 0 REUTERS Studenten in de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven. Onderwijs De KU Leuven wil in het kader van het streven naar meer internationalisering het aantal anderstalige opleidingen uitbreiden. Men wil ook meer studenten een internationale ervaring laten opdoen tijdens de opleiding. Dat heeft vicerector Peter Lievens vandaag gezegd tijdens de openingszitting van het nieuwe academiejaar.

"Als we echt een internationale universiteit willen worden, zullen we het aanbod voor anderstalige studenten moeten vergroten, ook wat de bacheloropleidingen betreft. In elke cluster van opleidingen hebben we nood aan een goed gebalanceerd opleidingstraject dat meteen toegankelijk is voor wie nog geen Nederlands spreekt. Waarom geen meertalige opleidingen opbouwen rond de lingua franca van de discipline waarin we werkvormen gebruiken die afgestemd zijn op de diversiteit van de studentengroep", aldus Lievens.



Wat de internationale mobiliteit van de eigen studenten betreft bestempelde Lievens de Vlaamse doelstelling van 30 procent als onvoldoende. Hij pleitte voor meer ambitie. "Waarom geen internationale ervaring voor elke student in de trajecten waarvoor dit relevant is". Volgens Lievens moeten we hierbij op zoek gaan naar andere manieren dan het Eramusproject. "Veel van de stages die we nu al organiseren zouden ook kunnen doorgaan in het buitenland. Of mischien dichter bij huis, in één van de 118 vestigingen van internationale organisaties in België".

