KU Leuven op week tijd getransformeerd naar digitale universiteit WDw

20 maart 2020

13u06

Bron: Belga 0 Onderwijs Sinds het stopzetten van de lessen aan de KU Leuven op 16 maart wordt het onderwijs digitaal voortgezet. "Op amper een week tijd is de unief helemaal getransformeerd zonder enige onderbreking van haar activiteiten", aldus rector Luc Sels, verwijzend naar het feit dat de 60.000 studenten en duizenden stafleden momenteel dagelijks de digitale alternatieven gebruiken.

Uit cijfers die de KU Leuven vrijdag bekendmaakte, blijkt dat docenten dagelijks zo'n 1.000 nieuwe lesopnames opladen in Toledo, de elektrische leeromgeving van de Leuvense Alma Mater. Er worden op Toledo ook liefst 400.000 boodschappen en aanpassingen (extra oefeningen, nieuwe video...) per dag geregistreerd. Voor lessen met grotere groepen, werkzittingen en vergaderingen wordt dagelijks gemiddeld 3.300 keer gebruik gemaakt van Skype voor Bedrijven.

"De keuze die we enkele jaren geleden gemaakt hebben voor een verregaande digitalisering werpt vandaag haar vruchten af", zegt Sels.

De universiteit keurde in 2018 het strategisch actieplan 'Going Digital' goed. In dat kader werd in de elektronische leeromgeving Toledo een uitgebreid arsenaal aan digitale hulpmiddelen voor online leren uitgebouwd. Er werd hierbij ook werk gemaakt van technische mogelijkheden voor afstandsonderwijs.