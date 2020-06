Kritiek op communicatie KU Leuven: “Alle Vlaamse universiteiten willen onderwijs volgend jaar op campus” ADN

02 juni 2020

16u36

Bron: Belga 1 Onderwijs Volgend jaar willen alle Vlaamse universiteiten dat er zoveel mogelijk onderwijs op de campus wordt georganiseerd. Dat melden de rectoren van UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt in een gemeenschappelijke mededeling aan Belga. Dinsdagochtend sprak de KU Leuven die ambitie al uit in een open brief in De Standaard. "Wat rector Sels uiteenzet, geldt voor àlle Vlaamse universiteiten", klinkt het enigszins misnoegd over de Volgend jaar willen alle Vlaamse universiteiten dat er zoveel mogelijk onderwijs op de campus wordt georganiseerd. Dat melden de rectoren van UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt in een gemeenschappelijke mededeling aan Belga. Dinsdagochtend sprak de KU Leuven die ambitie al uit in een open brief in De Standaard. "Wat rector Sels uiteenzet, geldt voor àlle Vlaamse universiteiten", klinkt het enigszins misnoegd over de communicatie van de Leuvense universiteit

De KU Leuven-rector lichtte dinsdag zijn ambitie toe om vanaf september het echte campusleven te laten terugkeren. Een groot deel van het onderwijs zal op de campus plaatsvinden, van colleges tot practica. De Leuvense universiteit wil internationale uitwisselingen zoals Erasmus opnieuw aanmoedigen en studenten op kot ontvangen.

Verbaasd

"Maar wat rector Sels uiteenzet, geldt voor àlle Vlaamse universiteiten", reageren zijn vier collega-rectoren dinsdagmiddag verbaasd in een gemeenschappelijke mededeling aan Belga. "De suggestie in de tekst als zou dit niet zo zijn, is niet correct."



De meeste afspraken over het universitaire leven waren bovendien al gemaakt achter de schermen, in het overlegorgaan VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), waar universiteiten hun beleid zoveel mogelijk afstemmen.

Gezamenlijke visie

Rectoren Rik Van de Walle (UGent), Caroline Pauwels (VUB), Luc De Schepper (UHasselt) en Herman Van Goethem (UAntwerpen) wijzen erop "dat de vijf rectoren de hele coronaperiode door constructief hebben overlegd". Op basis van voortschrijdend inzicht "hebben we gezocht naar een gezamenlijke visie over de organisatie van (het eerste semester van) het volgende academiejaar".

"We betreuren dat één rector naar buiten treedt met elementen die gemeenschappelijk zijn en die hem soms ook zijn aangereikt door andere universiteiten" en dat "op een manier die doet uitschijnen alsof deze aanpak fundamenteel verschillend is van andere Vlaamse universiteiten", besluiten de rectoren. "Dat laatste is niet zo.”

Lees ook: SOS examenstress: experts geven tips & tricks voor studenten en hun ouders (+)