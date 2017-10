Koen Daniëls (N-VA): "Ik heb nooit gepleit voor IQ-test bij elke leerling" HA

Bron: Belga 0 photo_news Koen Daniëls, onderwijsspecialist van N-VA. Onderwijs "Ik heb nooit gepleit voor een IQ-test bij elke leerling, laat staan voor een dergelijke test om beslissingen te nemen over individuele leerlingen. Ik heb gepleit voor beter onderzoek naar de effectiviteit van ons onderwijs." Zo reageert N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls op de kritiek die was ontstaan op zijn voorstel.

Gisteren besprak de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement een studie van het Rekenhof over het gelijke kansenbeleid in het onderwijs. Daniëls brak tijdens die bespreking een lans voor het in rekening brengen van IQ in het meten van leerwinst. Groen en CD&V reageerden al afwijzend.



Daniëls verduidelijkt vandaag zijn standpunt. "Ik heb nooit gepleit voor een IQ-test bij elke leerling, laat staan voor een dergelijke test om beslissingen te nemen over individuele leerlingen. Ik heb gepleit voor beter onderzoek naar de effectiviteit van ons onderwijs. Leerwinst is nu eenmaal ook gelinkt aan cognitieve capaciteiten (bijvoorbeeld IQ)", zegt hij.

Grondige evaluatie

"Sommige 6-jarigen zullen sneller leren lezen dan anderen. Net zoals sommigen sportieve, muzikale, artistieke capaciteiten hebben en verder ontwikkelen die anderen, hoe veel ze ook trainen, nooit zullen benaderen. Natuurlijk bepalen ook motivatie, omgevingsfactoren, thuistaal, de school, de leerboeken... mee de leerwinst. Alleen wordt net de cognitieve capaciteit als verklaringsgrond voor slagen en leerwinsten vaak genegeerd, en voor onderzoek is dat niet goed. Men zou immers al te kort door de bocht kunnen stellen dat alles kan opgelost worden door de school en de leraar, wat duidelijk niet zo is. Als we het beleid niet grondig evalueren en alle factoren in rekening nemen, is dat uiteindelijk ook niet goed voor onze leerlingen".

