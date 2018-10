Katholieke scholen mogen uur Frans schrappen ten voordele van Engels LVA

19 oktober 2018

03u29

Bron: Het Nieuwsblad 0 Onderwijs Katholieke scholen mogen vanaf september 2019 één uur Engels geven in het eerste middelbaar, ten koste van een uur Frans. De vereniging van leerkrachten Frans reageert bezorgd.

In plaats van vier uur Frans per week, kunnen katholieke scholen er vanaf schooljaar 2019 voor opteren hun leerlingen in het eerste middelbaar drie uur Frans en een uur Engels aan te bieden.

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, benadrukt het om een keuze gaat en geen verplichting. Het is aan de scholen om de keuze te maken. “Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in Brussel, komen kinderen veel minder in contact met Engels en kan het nuttig zijn al een leerlijn te beginnen vanaf het eerste middelbaar", zegt Boeve.

Daarenboven zullen scholen de mogelijkheid hebben het verloren uur Frans in te plannen in de vijf uur per week die scholen vrij kunnen invullen naast de 27 uur die voor alle leerlingen gelijk zijn.

Leerkrachten Frans

De vereniging van leerkrachten Frans ProFFFF vindt het desondanks een kwalijke ontwikkeling. Voorzitster Iris Haentjens wijst erop “dat onze maatschappij al doorspekt met Engels is.” Volgens haar “moeten we elk moment moeten aangrijpen om leerlingen in contact te laten komen met de Franse taal.”

De vereniging is niet “­tegen andere talen – meertaligheid is zelfs een troef – maar het ene mag niet ten koste gaan van het andere”, aldus Haentjes.

