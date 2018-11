Katholiek Onderwijs wil middelbare scholen meer keuzevrijheid geven TTR

14 november 2018

16u17

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil in zijn nieuwe leerplannen de scholen en de leraars meer vrijheid geven om zelf hun onderwijsproject in te vullen. Dat is vandaag bekendgemaakt bij de voorstelling van de ontwerpversie van die plannen. Het katholiek onderwijsnet zal ook vragen om de scholen extra tijd te geven om de leerplannen in te voeren.

De nieuwe leerplannen zijn gebaseerd op de eindtermen die door de overheid worden ingevoerd. De Vlaamse regering heeft de eindtermen al goedgekeurd, maar het parlement moet er nog mee instemmen. "We nemen een risico door nu al ontwerpleerplannen beschikbaar te stellen. Maar het is belangrijk dat de scholen zich al kunnen voorbereiden op het komende schooljaar", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Opvallend is dat het onderwijsnet gebruik maakt van "dynamische leerplannen", die een grote keuzevrijheid voor de schoolbesturen, lerarenteams en leraren laten. "Zij krijgen zo de mogelijkheid om hun eigen accenten te leggen", zegt Boeve. "Zowat 20 procent van de lestijd kan creatief door hen worden ingevuld." Ter illustratie verwijst Boeve naar het leerplan wiskunde voor de eerste graad van het secundair onderwijs. "Dat leerplan telde vroeger 130 pagina's, nu zijn dat er nog 30. Maar het huidige plan is wel ambitieuzer."

Digitale competentie

Zo zullen scholen voor sommige doelstellingen in het leerplan - bijvoorbeeld de eindtermen op het vlak van digitale competentie - voor zichzelf kunnen uitmaken of ze die invullen door er een apart vak rond in te richten, dan wel door de leerstof door diverse vakleraren te laten geven. Daarbij wordt ook interdisciplinair werken aangemoedigd, door te wijzen op samenhang tussen de doelstellingen in verschillende vakken.

“Het is niet de bedoeling om scholen in een keurslijf te dwingen", aldus nog de directeur-generaal, die benadrukt dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen vooral moet worden gezien als een "ondersteunende organisatie".

Overgangsperiode

De scholen die deel uitmaken van het katholiek onderwijsnet zullen vanaf 1 september 2019 met de nieuwe leerplannen werken in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Vanaf september 2020 zullen ze ook in het tweede jaar worden ingevoerd.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat scholen wel een overgangsperiode van twee tot drie jaar krijgen voor de volledige invulling van de nieuwe leerplannen. Dat moet hen de tijd geven om de veranderingen geleidelijk in te voeren. "Dat houdt in dat de inspectie niet meteen sanctionerend zal optreden. Dat is in het verleden nog gebeurd bij de invoering van nieuwe leerplannen. We zullen die vraag stellen aan minister van Onderwijs Hilde Crevits", zegt Boeve.