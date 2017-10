Katholiek onderwijs vraagt tot 2019 uitstel voor onderwijshervorming MV

Ook het katholiek onderwijs vraagt donderdag dat de hervorming van het secundair onderwijs uitgesteld wordt tot september 2019. Eerder hadden onder meer ook al de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en het gemeenschapsonderwijs (GO!) voor uitstel gepleit.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil de hervorming van het secundair onderwijs laten starten in september 2018. Het katholiek onderwijs wil dat liever een jaar later, dus in 2019, zien gebeuren. De koepel legt er donderdag vooral de nadruk op dat voor de onderwijshervorming nieuwe leerplannen nodig zijn.



"De belangrijkste doelstelling van de hervorming is immers dat jongeren een betere studiekeuze kunnen maken. Dat vraagt visievorming en nieuwe leerplannen, die de visie in concreet onderwijs vertalen. Scholen en leraren hebben ook tijd nodig om zich grondig voor te bereiden", zegt katholiek onderwijs Vlaanderen in een persbericht.



Voldoende tijd

De koepel laat ook weten dat het katholiek onderwijs zich wil engageren om tegen begin schooljaar 2018-2019 die nieuwe leerplannen te ontwikkelen en die tijdens dat schooljaar toepassen. Zo krijgen alle scholen voldoende tijd om zich grondig voor te bereiden met het oog op een gezamenlijke start in 2019, luidt het.



"De leerplannen wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de komende twee jaar samen met haar scholen en leraren ontwikkelen, in de praktijk brengen en aftoetsen. Want ook nu blijven wij streven naar kwaliteit", besluit Lieven Boeve, directeur-generaal katholiek onderwijs Vlaanderen.