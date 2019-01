Katholiek onderwijs pleit voor assistent in de klas om werkdruk leerkracht te verlichten lva

21 januari 2019

03u19

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderzoekt de mogelijkheid van helpers om leerkrachten tijdens de les of bij administratieve taken bij te staan. Dat zou een oplossing bieden voor de groeiende werklast waarmee leerkrachten tegenwoordig kampen.

De onderwijsassistenten zouden kunnen ­helpen bij administratieve taken, meegaan op schooluitstap, toezicht houden op de speelplaats, taken verbeteren of leerlingen die extra aandacht nodig hebben ondersteunen en begeleiden. Het zou het ook makkelijker maken onderwijs op maat te geven.

Om onderwijsassistent te worden zou je een opleiding van twee jaar moeten volgen op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of graduaat. Het is vooral bedoeld voor jongeren uit het bso die heel graag in het onderwijs zouden werken maar er soms niet in slagen een bachelor- of masterdiploma te behalen.

Volgens topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve is het concept van één leraar voor één klas voorbijgestreefd. “We moeten ­nadenken over lerarenteams en de verschillende rollen die de leden van dat team kunnen opnemen.”

Het is niet de bedoeling dat leerkrachten zouden worden vervangen door assistenten om zo het lerarentekort het hoofd te bieden. “Maar in noodsituaties is het beter om iemand te hebben die tenminste een beetje pedagogisch ­gevormd is dan helemaal niemand”, aldus Boeve.

Het voorstel wordt vandaag besproken op een groot ledencongres.