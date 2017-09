KAART: Hier komen 41 nieuwe schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel Robbe van Lier

12u20 2 Google Maps , Benoit De Freine Onderwijs De ministerraad van de Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor 41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel. Dat meldt het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Op de kaart hieronder vindt u terug om welke projecten het gaat.

In totaal zijn de 41 projecten goed voor een investeringswaarde van 550 miljoen euro en een totale oppervlakte van 250.000 vierkante meter. "De volgende jaren kunnen we van Ieper tot in Lanaken 41 nieuwe scholen bouwen", zegt Crevits. " De scholen kunnen nu effectief werk maken van hun plannen voor de realisatie van moderne, duurzame schoolgebouwen. De nieuwe infrastructuur is niet alleen belangrijk voor leerlingen en personeel, maar voor de hele gemeenschap van een stad of gemeente."



Veruit de meeste nieuwe scholen komen erbij in Antwerpen (17 scholen voor een bedrag van 157 miljoen euro) en Oost-Vlaanderen (13 scholen voor samen 151 miljoen euro). Daarnaast zijn er er 6 projecten goedgekeurd in West-Vlaanderen, 4 in Limburg en 1 in Brussel. Voor Vlaams-Brabant zijn er geen goedgekeurde projecten. "Er werd in Vlaams-Brabant maar één aanvraag ingediend, maar dat project was te klein", aldus Crevits. Zij wijst er op dat er in het vorige scholenbouwproject wél 26 projecten voor Vlaams-Brabant zaten.



Is het werk na de twee grote scholenbouwoperaties af? "In scholenbouw is het werk nooit af, maar we zijn bezig aan een historische inhaaloperatie. Die PPS-operatie komt trouwens bovenop de gewone investeringen die we op peil houden", aldus Crevits.

Op de kaart hieronder vindt u alle projecten terug. Klik op een project om meer informatie te weten te komen. De locatie van de projecten op de kaart is op de plaatsnaam gebaseerd en wijkt af van de werkelijke locatie: