Jos (77) verdedigt vandaag zijn doctoraat in Kortrijk rvl

22 maart 2018

14u01

Bron: Belga 0 Onderwijs Een 77-jarige man heeft donderdag zijn doctoraat op de Campus Kulak in Kortrijk verdedigd. Jos Drouillon verdiepte zich in een studie over het hoger technisch onderwijs in België in de tweede helft van de 20ste eeuw. Campusrector Marc Depaepe is promotor van het doctoraat.

Een niet alledaags zicht donderdag op de Kulak in Kortrijk. Jos Drouillon verdedigde als 77-jarige zijn doctoraatspaper met de titel: "Over het belang van het hoger technisch onderwijs in België en Vlaanderen voor de democratisering en de expansie van het hoger onderwijs (1962-1999). Een literatuurstudie." De centrale stelling is dat de resultaten van de democratisering van het hoger onderwijs in de tweede helft van de twintigste eeuw slechts precies in beeld kunnen gebracht en correct geëvalueerd worden wanneer er ook rekening gehouden wordt met de snelle kwantitatieve expansie en de kwalitatieve verbetering van het hoger technisch onderwijs.

Drouillon heeft er al een rijke carrière op zitten, onder meer als docent in Hantal, de huidige hogeschool Vives is dat, en als directeur van het departement Verpleegkunde en Vroedkunde (HIVV) van de Katho. Eenmaal met pensioen dook Jos Drouillon de archieven in om een wordingsgeschiedenis van het HIVV te schrijven. Daarna pende hij een biografie van priester en econoom André Vannecke, die in de jaren zestig van de vorige eeuw de Kortrijkse campus Catho stichtte.