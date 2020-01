Jongeren hebben ondanks automatisering nog steeds dezelfde professionele ambities als in vorige eeuw HLA

22 januari 2020

09u26

Bron: Belga 0 Onderwijs Ondanks de digitalisering, de opkomst van 3D-printing en de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie zijn de professionele voorkeuren van 15-jarigen in de geïndustrialiseerde wereld de voorbije twintig jaar amper veranderd. Daarover maakt de Oeso zich woensdag zorgen in een nieuw rapport.

Ze mogen dan wel geboren zijn in de 21ste eeuw, de adolescenten van vandaag worden volgens de Oeso nog steeds en masse aangetrokken door beroepen van de 20ste, en zelfs 19de eeuw. Zonder het zelf te beseffen begeven vele jongens, en jongeren uit minder begunstigde milieus, zich zo naar beroepen die de komende 10 tot 15 jaar sterk geautomatiseerd dreigen te worden. Het risico varieert van land tot land, maar treft gemiddeld 39 procent van de beroepen die de jongeren uit de Oeso-landen graag zouden willen uitoefenen (idem voor België).

De studie toont overigens dat er tussen 2000 en 2018 weinig evolutie zat in de beroepskeuzes die jongeren ambiëren. 7,7 procent van de jongens wil ingenieur worden, 6,7 procent wil aan de slag als business manager en 6,0 procent droomt van een carrière als arts. Bij de meisjes staat die loopbaan als arts (15,6 procent) bovenaan de rangschikking, gevolgd door een job als onderwijzer (9,4 procent) en business manager (5,0 procent).

België slechtste leerling in ondersteuning bij professionele keuzes

Uit het onderzoek blijkt ook dat één op de vijf jongeren in de Oeso-lidstaten geen duidelijk idee heeft over de studies die ze moeten aanvatten om hun professionele droom waar te maken. De Oeso beklemtoont dan ook hoe belangrijk het is om jongeren goede instrumenten aan te reiken om een professionele keuze te maken. Ook op dat vlak bestaan er grote verschillen tussen de lidstaten, en België behoort op dit vlak tot de slechtste leerlingen. Waar in Denemarken bijvoorbeeld 80 procent van de adolescenten de kans krijgt om op school een gesprek met een gespecialiseerd adviseur te voeren, is dat in België slechts 25 procent.