Jongens in een school vol meisjes: ze gaan er beter van lezen FT

18u21

Bron: Trouw 0 Thinkstock Onderwijs Jongens die in een 'meisjesschool' zitten, treur niet. Volgens sociologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen is het net een erg goede zaak. Mannelijke scholieren zouden, onder invloed van het vrouwelijke geslacht, juist beter gaan lezen.

Het onderzoek verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift 'School Effectiveness and School Improvement'. De Nederlandse sociologe Margriet van Hek onderzocht meer dan 200.000 schoolresultaten van 15-jarige leerlingen wereldwijd. Heel specifiek nam ze de cijfers over luidop lezen en begrijpend lezen onder de loep.

Dat jongens over het algemeen minder goed zijn in lezen en ze teksten minder goed begrijpen dan meisjes, was al langer bekend. Nieuw is wel dat op scholen waar veel meisjes zitten, de jongens betere resultaten halen. Ze kunnen een tekst beter ontleden, zijn in staat een tekst kritisch te lezen en kunnen sneller juiste informatie opzoeken.

Van Hek: “Jongens zijn vatbaar voor rumoer en chaos in de klas, weten we uit eerdere studies. Een mogelijke verklaring voor de positieve invloed van de meisjes is dat aan hen vaker eigenschappen zoals betere concentratie en hogere motivatie om goed te presteren, worden toegeschreven. Jongens hebben dat minder.” Ook vinden meisjes lezen over het algemeen leuker dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, en ze zijn meestal een pak rustiger.