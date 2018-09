Is ons onderwijs in vrije val? Vlaamse leerling kent steeds minder JEROEN BOSSAERT

01 september 2018

07u38 59 Onderwijs Het gaat bergaf met de kennis van leerlingen in Vlaanderen. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Een analyse van 22 testen toont aan dat we de laatste 15 jaar voor álle vakken gedaald zijn. Die daling zet zich door bij alle leerlingen, ongeacht hun sociale achtergrond.

De voorbije 15 jaar hebben onze leerlingen voor 11 vakken minstens twee keer dezelfde test afgelegd. Ze deden dat zowel op internationaal als op Vlaams niveau. Uw krant zette alle testen voor het eerst op een rij en keek naar de evolutie in de resultaten. De conclusie is confronterend. Van wiskunde over economie tot wetenschappen en talen: nergens boeken we winst, overal boeren we achteruit. Soms een klein beetje, soms heel veel. Bovendien verliezen we in alle lagen van onze bevolking terrein. Niet alleen anderstaligen of kinderen van laaggeschoolde ouders hinken verder achterop, ook aan de top kalft het niveau af. "En de komende jaren zal het nog erger worden", vrezen onderwijsexperts. Ook heel wat leerkrachten bevestigen de dalende trend. Zij zien vooral dat de algemene kennis klappen heeft gekregen.

De drie onderwijskoepels ontkennen de algemene daling niet, maar wijzen erop dat Vlaanderen wereldwijd nog steeds hoog scoort. "Zeggen dat we op een hellend vlak zitten, is stemmingmakerij", vindt Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs. Hij erkent wel dat er "oranje knipperlichten" branden. Raymonda Verduyck van het Gemeenschapsonderwijs zegt "alert" te zijn voor de negatieve trend en bij het OVSG ijveren ze voor een grondige analyse van alle resultaten. Minister van Onderwijs Crevits (CD&V) zegt dat ze al geruime tijd inspeelt op de dalende trend, maar vraagt geduld. "Hervormingen in onderwijs zijn een werk van lange adem."

