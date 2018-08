In deze nieuwe school in Leuven krijgen leerlingen geen examens en zelfs geen punten avh

28 augustus 2018

14u00

Bron: Belga 6 Onderwijs De school Stroom, die volgende maandag in Leuven de deuren opent voor 103 ingeschreven leerlingen voor het eerste jaar middelbaar, is niet alleen nieuw, maar ook vernieuwend. Geen klassieke lessenroosters en examens, geen evaluatie met punten, maar wel flex-momenten, projectwerk en clustervakken.

"Stroom start bij de leerling", zegt directeur Willem Schoors aan Belga. Daarom is er zelfs een aangepast startuur. "De lessen beginnen pas om 9 uur en niet om 8 of 8.30 uur, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het puberbrein pas later in de ochtend optimaal gaat functioneren. Bovendien neemt het veel stress weg van de filegevoelige weg naar school 's morgens."

Volgende maandag zal de school nog in oude gebouwen aan het Sint-Jacobslpein van start gaan, in het vroegere klooster van de Zusters van Liefde. Maar binnen twee weken heeft de school een bouwvergunning op zak om een gloednieuw gebouw neer te poten aan de Vaartkom in Leuven, waarbij ook in de architectuur zal rekening gehouden worden met het inhoudelijk vernieuwende opvoedingsproject.

Het project Stroom van het Katholiek Onderwijs Leuven diende vorig schooljaar een dossier in na een projectoproep om op grond die de stad Leuven ter beschikking stelt aan de Vaartkom de school ook effectief te bouwen. "We hadden al een heel nieuw concept van school uitgedacht, toen de oproep werd gelanceerd", zegt Willem Schoors. "Dat gaf ons een voorsprong. En waarom Leuven? Omdat die stad kampt met een capaciteitsprobleem. Er zijn te weinig scholen voor de grote populatie middelbare scholieren."

Leerlingen maken zelf weekplanning

De school heeft naast klassieke leerkrachten Nederlands, Frans, Wiskunde en Latijn ook leerkrachten die Mens en Maatschappij onderwijzen, of Artistieke Vorming (muziek en plastische opvoeding) en Wetenschap en Techniek, maar de vakken worden niet op de traditionele manier onderwezen. Zo zijn er gedurende drie halve dagen per week flex-uren waarin leerlingen zelf hun weekplanning maken en extra ondersteuning krijgen indien nodig. Anderen kunnen verdiepen of uitbreiden, omdat ze al wat verder staan.

"Een essentieel doel van Stroom is om met de leerlingen te ontdekken wat hen interesseert, wat hen motiveert en hen zo op weg te zetten naar een positieve studiekeuze voor de tweede graad van het secundair onderwijs", aldus Willem Schoors.

Een andere manier om hieraan te werken zijn de projectweken. "Bij een project organiseren de leerlingen bijvoorbeeld een fietstocht door Leuven, en daarbij kunnen ze leren hoe je hotels boekt voor een meerdaagse tocht, hoe een fiets hersteld wordt of hoe de motor van een e-bike werkt, enzovoort." Het kan ook gebeuren dat iemand van Microsoft een cursus 'Programmeren' komt geven in de school. "We werken samen met de innovatieve bedrijven van Leuven die onder de koepel van Leuven Mindgate zitten", aldus Schoors.

Een en ander doet denken aan methodescholen zoals de Steiner- en Freinetscholen. "Dat klopt", zegt Schoors, "met dit verschil dat we weten waar onze leerlingen naartoe gaan na de eerste graad bij ons. Ze gaan dan naar andere scholen van het katholieke net in Leuven en we kunnen hen daarbij dus goed oriënteren."

De leerlingen in Stroom krijgen geen punten, maar er wordt wel in een schoolrapport veel aandacht besteed aan hoe ver de leerlingen staan met betrekking tot de einddoelen. Hieraan worden ook reflectiegesprekken met de leerling gekoppeld.

Volgende maandag start het eerste leerjaar van de eerste graad. Volgend jaar start het tweede jaar. Dan kunnen de leerlingen kiezen uit pakketten zoals Economie en Organisatie, Stem-technieken, Maatschappij en Welzijn of Latijn.