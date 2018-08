Iedereen gelukkiger op holebivriendelijke school Remy Amkreutz

09 augustus 2018

00u00 1 Onderwijs Een positief klimaat over man-vrouwverhoudingen en holebi's op school? Niet alleen de holebi's zelf, maar ook hetero-leerlingen hebben meer kans om zich goed in hun vel te voelen.

Dat blijkt uit een onderzoek van sociologen Wendelien Vantieghem (VUB) en Mieke Van Houtte (UGent) dat verschijnt in het vakblad 'Journal of Homosexuality'. In totaal werden 4.987 Vlaamse leerlingen uit het eerste en tweede jaar van het secundair onderwijs bevraagd.

Vooral in scholen waar meer jongens, kinderen van arbeiders en kinderen van migranten les volgen, heerst een zogeheten heteronormatief klimaat. Zo'n sfeer, waarbij er negatiever wordt gesproken over holebi's, lijkt een sterke impact te hebben op alle leerlingen. Op scholen met veel kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen gaat iedereen zich beter voelen als er positief wordt omgegaan met holebi's", zegt sociologe Vantieghem.

"De sleutel zit in de sociale relaties. Leerlingen van scholen waar heel negatief over holebi's wordt gedacht, monitoren zichzelf constant. Omdat ze het risico lopen erop te worden aangesproken, kijken ze continu of ze niet afwijken van de norm of opvallen. Als die heteroseksuele norm wordt losgelaten, kan iedereen zich gewoon ontspannen."