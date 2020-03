Hogeschool UCLL stopt met opleiden van leerkrachten Latijn IB

27 maart 2020

07u07

Bron: Belga 2 Onderwijs Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) gaat niet langer leerkrachten Latijn opleiden. Te duur voor het handvol jongeren dat zich inschrijft, klinkt het vandaag in Het Nieuwsblad. Er dreigt dan ook een tekort aan leerkrachten Latijn.

Dit academiejaar schreven zich bij een schamele zes studenten in. Ook de voorbije jaren waren dat er nooit meer dan vijftien. "Die opleiding was bijzonder verlieslatend”, zegt Greet Decin, programmadirecteur van UCLL. De hogeschool hoopt ­samen met de KU Leuven een alternatief te starten, maar of dat ­levensvatbaar is, moet nog blijken.

En dus moeten jongeren die een diploma leerkracht Latijn op ­bachelorniveau willen naar Gent.

Ook aan de KU Leuven en UGent - de enige twee uniefs waar je voor leerkracht Latijn kan studeren - dalen de aantallen. Uit een rondvraag blijkt dat slechts veertig studenten dit academiejaar kozen voor een lerarenopleiding Latijn aan hogeschool of universiteit.

Nochtans zijn er nog steeds zo'n 45.000 leerlingen die momenteel Latijn studeren in het middelbaar. Daardoor dreigt een tekort aan leerkrachten.