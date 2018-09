Hoger loon voor 2.450 directeurs basisonderwijs IB

28 september 2018

04u25

Bron: Belga 0 Onderwijs 2.450 directeurs basisonderwijs krijgen vanaf vandaag een hoger loon. Dat is het gevolg van de gelijkschakeling van de lonen voor de directeurs basisonderwijs, een loopbaanmaatregel die in juni werd goedgekeurd. Dat meldt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Vanaf vandaag worden de lonen van de directeurs gelijkgeschakeld. Voor 2.452 directeurs in het basisonderwijs betekent dat een loonsopslag. Bijna 500 directeurs krijgen een loonsverhoging van 9 procent en bijna 2.000 zien hun loon met 2 procent stijgen.

"Aantrekkelijker en werkbaarder"

De loonsverhoging is één van de ingrepen waarmee minister van Onderwijs Hilde Crevits de job van directeur aantrekkelijker en werkbaarder wil maken. Verder is ook afgesproken dat directeurs van scholen met meer dan 100 leerlingen sinds dit schooljaar geen les meer moeten geven. Zo zijn 327 directeurs het schooljaar voor het eerst gestart als fulltime directeur. Ook de werkdruk bij directeurs van scholen met minder dan 100 leerlingen is verlaagd, hun lesopdracht is met 4 uur verminderd. Van die ingreep kunnen 88 directeurs genieten.

"Vanaf deze maand stijgt het loon van 2.450 directeurs van basisscholen. 415 directeurs moeten sinds dit schooljaar geen les meer geven. Op die manier verminderen we de werkdruk en geven we directies meer ruimte om bezig te zijn met hun kerntaak: pedagogisch en personeelsbeleid voeren", zegt minister Crevits. "Een directeur moet zoveel mogelijk kunnen bezig zijn met het schoolleiderschap."