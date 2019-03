Hoe zwaar laat de onderwijsstaking zich voelen? Een overzicht ADN

20 maart 2019

10u11

Bron: Belga 0 Onderwijs Heel wat leerkrachten leggen vandaag het werk neer. Ze protesteren tegen de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters, en ze eisen meer investeringen. Hier en daar laat de onderwijsstaking zich stevig voelen.

De vier onderwijsvakbonden hebben vandaag een staking aangekondigd in alle onderwijsniveaus en in alle onderwijsinstellingen. De vakbonden klagen onder meer over de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers door psychosociale aandoeningen en de uitstroom van directeurs en starters. “De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven. De uitrol van het M-decreet blijft te weinig ondersteund. De roep om investeringen in onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord. Dáárom staakt het onderwijs op 20 maart”, stellen de onderwijsvakbonden in een gezamenlijke mededeling.

“Sterk signaal”

“Exacte percentages over stakingsdeelname heb ik nog niet, maar uit de signalen die we krijgen blijkt dat duizenden mensen in het Vlaamse onderwijs het werk hebben neergelegd. Dat is een signaal dat wel zal aankomen”, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs. Ook Marnix Heyndrickx van VSOA Onderwijs spreekt van een sterk signaal. “Het is nu al duidelijk dat vele scholen dicht zijn gebleven.”

Overzicht

In Antwerpen blijven ongeveer twee op de drie basisscholen van het stedelijk onderwijs gesloten. In het secundair onderwijs zijn in principe wel alle scholen open. Dat betekent echter nog niet dat de lessen er ook effectief doorgaan, aangezien er mogelijk wel heel wat leerkrachten staken. Bij het gemeenschapsonderwijs (GO!) en het katholiek onderwijs waren er deze ochtend nog geen regionale Antwerpse cijfers beschikbaar.

In Mechelen wordt vandaag flink deelgenomen aan de onderwijsstaking, vooral het kleuter- en basisonderwijs is getroffen. Met name in het katholiek onderwijs is de stakingsbereidheid zeer groot en zijn verschillende schoolpoorten dichtgebleven. Bij het GO! staakt zo’n 10 procent van de leerkrachten en zijn de lessen hooguit verstoord.

In Brussel is ook in het basisonderwijs de stakingsbereidheid het grootst. “Daar kan men spreken van 70 tot 80 procent”, aldus Frédérique Dupont, regiosecretaris ACOD Onderwijs. In het GO! is er ook een grote stakingsbereidheid. “Men verlangt zoveel van de mensen, maar er staan geen middelen tegenover”, stelt Dupont. In het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs is de stakingsbereidheid minder en zou de hinder minimaal zijn.

De onderwijsstaking wordt verder ook in Vlaams-Brabant “heel goed opgevolgd”, stelt vakbondssecretaris Gert Scheepmans (ACOD). Scheepmans heeft in Vlaams-Brabant weet van 23 scholen die gesloten zijn en ook geen opvang voorzien hebben. Elders zijn de lessen verstoord omdat een aantal leerkrachten afwezig is.

Tal van stakers ook in scholen in Limburg. In de GO! Scholengroep 14 Maasland zijn 13 van de 27 scholen zo goed als gesloten. Doordat er te weinig leerkrachten beschikbaar zijn, kon er namelijk geen opvang voorzien worden. De scholengemeenschap - met scholen van Genk tot Maaseik - omvat zowel basisonderwijs als secundair en buitengewoon onderwijs.

