Hoe zit het met laptops voor kwetsbare leerlingen? Nog 12.600 toestellen nodig Celien Moors

25 april 2020

00u00 0 Onderwijs Willen we elke kwetsbare leerling uit het secundair onderwijs voorzien van een laptop om thuis nieuwe leerstof aan te leren, zijn nog zeker 12.600 bruikbare toestellen nodig. De vraag ligt drie keer zo hoog als het aanbod.

De doelstelling van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was ambitieus: tegen het einde van de paasvakantie 10.000 laptops voorzien voor elk gezin zonder digitale communicatiemiddelen, zodat ook kwetsbare kinderen zo snel mogelijk hun weg zouden vinden in de preteaching.

Op vraag van de vzw DigitalForYouth riep de minister bedrijven op om afgedankte toestellen te doneren. Om die op te kuisen en te verdelen, werd uiteindelijk een budget van 1 miljoen euro voorzien.

Vraag en aanbod

Maar uit de aanvragen die via de onderwijskoepels binnenliepen, bleek al snel dat dat cijfer niet zou volstaan: een kleine 19.000 jongeren uit het secundair wilden een beroep doen op de inzameling. Het huidige aanbod ligt daar nog ver onder. Van de 14.000 beloofde toestellen - waarvan 75 procent nog bruikbaar is - vertrokken volgens de laatste cijfers 6.400 laptops naar 186 scholen, waar ze in de loop van volgende week zullen aankomen.

Het buitengewoon onderwijs werd eerst bediend, andere scholen volgen naargelang hun aandeel kwetsbare leerlingen.

Dat de levering vertraging oploopt, komt door de extra veiligheidsmaatregelen die ook technici die de laptops moeten opkuisen, moeten volgen. Ook de levering van licenties - stickers met een code - uit het buitenland liet op zich wachten.

Begin mei

"We zijn dankbaar voor de laptops die vandaag al beloofd werden", klinkt het bij DigitalForYouth. "We bedienen eerst de meest dringende noden en gaan ervan uit de 10.000 laptops begin mei te kunnen leveren. Nadien bekijken we de rest van de aanvragen.” Bij heel wat scholen die een aanvraag indienden, heerst onrust of er al dan niet een levering zal volgen. Verschillende scholen en gemeenten bieden daarom hun eigen laptops aan.

Martin Valcke, professor onderwijskunde (UGent), wil nog niet doemdenken. "De laptop wordt vooral gebruikt voor basiscommunicatie, en verschillende scholen organiseren zich nu al door digitale middelen, handboeken en werkpakketjes, die ze tot bij de leerlingen thuis brengen, te combineren. Ook zien we dat leerkrachten met minder goed bereikbare leerlingen vaak telefonisch contact opnemen. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat deze groep minder ondersteund wordt door hun ouders, en nu te weinig de schooltaal hoort.”

