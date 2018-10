Hilde Crevits wil zwendel in examenvragen stoppen: studenten mogen niet langer onbeperkt kopie nemen van hun examens ADN

29 oktober 2018

11u43

Bron: Belga 0 Onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de handel in examenvragen in het hoger onderwijs aan banden leggen. Een voorstel om het recht van studenten om kopieën te nemen van hun examens in te perken, moet een einde maken aan de zwendel.

Studenten aan de hogeschool of de universiteit kunnen na de examenperiode hun examens inkijken met de docent, om hun foute antwoorden te bekijken en feedback te krijgen. Daarbij mogen ze ook een kopie nemen van het examen. Maar net dat zorgt voor problemen: op het internet circuleren naast samenvattingen en lesnota's ook talloze examenvragen, te koop voor een prijsje. Dat kan niet, want het vormt een inbreuk op de auteursrechten.

Om de zwendel in examenvragen tegen te gaan, heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een voorstel klaar dat het kopierecht van de studenten inperkt. Enkel wie beroep indient tegen zijn of haar examenresultaat mag een kopie nemen, en dan nog enkel van de vragen die fout beantwoord waren. Volgens Crevits komt het voorstel er op vraag van de sociale partners. "Studenten kunnen nog altijd hun examens inkijken in aanwezigheid van docenten en feedback krijgen door die docenten", zegt ze. "Op die manier hebben ze steeds voldoende mogelijkheid om hun foutieve antwoorden te bespreken en eruit te leren."

Het voorstel wordt nu nog onderhandeld met alle betrokkenen, waarna het naar de Vlaamse Onderwijsraad gaat voor advies. Daarna moet het Vlaams parlement het licht nog op groen zetten.

